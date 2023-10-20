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【周焯華案】澳門中級法院維持周焯華刑期18年不變

股市 23:21 2023/10/20

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【周焯華案】澳門中級法院維持周焯華刑期18年不變

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華年初被判162項罪名成立，合共監禁18年。周焯華及多名被告，以及檢察院就判決提出上訴。中級法院宣布，於10月19日就涉太陽城集團刑事犯罪的上訴案件作出裁決，周焯華在內8名被告部分上訴得直、但刑期不變。

當中，中級法院維持原審法庭就第一嫌犯周焯華觸犯黑社會罪的有罪認定裁判和相關量刑決定。

基於《刑法典》第211條第1款對詐騙罪的定義，將原審法庭既證事實中凡涉及不法經營賭博集團透過「賭底面」活動使澳門特區和博企受欺騙和蒙受損失的事實不視為既證事實，因而改判第一嫌犯周焯華等人沒有觸犯原審法庭裁定的詐騙罪，各人無需向澳門特區和案中六間博企支付任何因詐騙罪衍生的賠償金。

而周焯華操控的「賭底面」公司的組成人士仍須向澳門特區支付涉及經營「賭底面」活動的犯罪所得金額，即176.6億元。

另外，中級法院裁定周焯華針對經濟擔保和預防性假扣押的上訴理由不成立，並以局部有別於原審法庭的理由，維持原審法庭命令第一嫌犯周焯華提供不少於65億港元的經濟擔保和對檢察院在報告書中所列的銀行帳戶、第一嫌犯周焯華和Sawalana Limited在英國倫敦持有的不動產進行預防性假扣押的決定。

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