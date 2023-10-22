迷你倉需求大　投資者聚焦亞洲

▲ 本港地少人多，迷你倉持續有需求，助市民解決儲物難題。（資料圖片）

亞洲小型住宅租金昂貴，加上人們日益富裕以及在家工作（WFH）興起，皆刺激了迷你倉的需求，並激發投資者對這行業的興趣。

據彭博報道，受到房地產市道不景氣，又或對未來經濟的不確性影響，愈來愈多投資者轉向另類房地產，令迷你倉在亞洲區愈來愈受歡迎。有受訪的專家表示，倉儲業務的回報可能明顯高於其他房地產投資，因為它具有反周期、抗通脹的能力。

「5個D」評估市場 行業興趣速增

全球私募股權公司、華平投資集團（Warburg Pincus）表示，約於5年前，開始對亞洲迷你倉產業抱持「非常堅定的信心」。然後，當疫症來襲時，隨着投資者評估驅動市場的「5個D」——密度（density）、可支配收入（disposable income）、離婚（divorce）、死亡（death）與疫情後的斷捨離（decluttering），對行業興趣加速增長。

上月，華平投資透過StorHub收購Storage Plus Corp.，雖然涉及金額未公開，惟該公司表示，將繼續尋找類似的交易。

此外，投資該領域的APG資產管理公司亞太房地產主管Graeme Torre表示，該地區的迷你倉市場分散且在某些領域競爭激烈。總部位於荷蘭阿姆斯特丹的退休基金投資者APG，去年10月以合資方式收購了迷你倉服務商Extra Space Asia，持股量佔90%，他們承諾初始股權投資為4.17億美元（約32.6億港元）。

Torre又指，該公司將繼續審視Extra Space目前所在的其他6個市場的購買機會，並正在考慮透過投資組合收購或合併擴展到包括中國和澳洲在內的新亞太市場。

根據MSCI數據，僅涉及營運型自助儲存資產（不包括為轉換而收購的工業資產）的交易價值，去年就達到7.97億美元（約62.3億港元），高於2019年的4.45億美元（約34.8億港元）。

須滿足多變法規 消防安全標準

雖然該行業仍有發展潛力，但經營投資並不容易。由於每個設施都很小，公司必須具有擴展的靈活性。營運者還須滿足不斷變化的法規，例如更高的消防安全標準，並提供一系列產品，例如葡萄酒儲存或汽車儲存，高房地產價格和城市可用空間有限也是挑戰。

責任編輯：蕭寶玲