【國泰293】國泰上月載客量 按年增4.8倍

國泰航空(00293) 公布9月營運數據。9 月份載客154.2萬人次，較 2022 年同月增 加 480.1%。月內收入乘客千米數按年上升 316%。乘客運載率增加 11.2 個百 分點至 83.7%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 260.4%。在 2023 年首 九個月，載客人次較去年同期增加 1,099%，運力上升 546.7%，而收入乘客千米數則上升 736.8%。 集團於 9 月份運載11.9萬公噸貨物，較去年同月增加 15.3%。月內貨物收入噸千米數按年增加 16.9%，運載率下跌 5.3 個百分點至 61.1%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 26.9%。在 2023 年首九個月，載貨量較去年同期增加 20.1%，運力增加 77.7%，而貨物收入噸千米數則 上升 53.8%。

【業績速報】港交所上季多賺3成勝預期 銀行存款息回報增2.9倍 詳情請看【下一頁】

【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨著暑期客運高峰期結束，留意到於 9 月份新學年前的留學生客運量有所增長，當中尤以英國為主。為滿足強勁的需求，國泰於月內增加了往返香港及英國的航班班次，從香港出發的航班載客率更高達 98%。國泰展望未來數月，會在可行情況下盡力提高客運運力，為顧客提供更多及更靈活的選擇。在 10 月上旬亦恢復了往返芝加哥的客運航班，顧客對此反應非常熱烈。在聖誕節假期前，會靈活地滿足包括經香港樞紐轉機的市場需求。

【業績速報】中移動第三季純利增3.8% 5G套餐用戶增3.9%至7.5億 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機