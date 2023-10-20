【新股IPO】鍋圈2517今日起招股 入場費2416元

中國在家吃飯餐食產品品牌鍋圈(新上市編號：02517)今日(20日)至下周四(26日)招股，該股計劃全球發售6,880.28萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價為每股5.98元，以每手400股計，一手入場費2,416.12元；11月2日掛牌；聯席保薦人為華泰國際及中金公司。



鍋圈上市引入了3名基石投資者，包括恆順集團旗下恆順醋業及欣鑫、牧原集團旗下錦鼎資本及中糧資本旗下COFCO Capital Fund，合共認購公司2,830萬美元股份。

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該行維持即時配送行業增量需求大及第三方即時配送平台在個性化多樣化配送需求下，應可繼續獲取市場份額的判斷，重申公司「買入」評級，股價有回升空間，考慮2024年利潤轉正確定性，目標價為11.7元。

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集資所得，其中約40%用於通過提高產能及效率以增強供應鏈能力；約40%用於開設及經營的自營店；約10%用於建立產品研發中心以及升級和購買相關設備；約10%用作營運資金及作一般公司用途。

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記者：張以正