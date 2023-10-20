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【網絡安全】香港郵政證實資安事故　7,249個用戶登記電郵外洩    

科技 22:37 2023/10/20

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香港郵政證實資安事故

網絡安全事故，近日頻繁發生。香港郵政晚上表示，出現涉及香港郵政帳戶的資料保安事故，涉及未經授權人士利用香港郵政的電子服務功能，多次嘗試及猜測香港郵政帳戶持有人的登記電郵地址，並碰巧取得7,249個帳戶持有人用作登記香港郵政帳戶的電郵地址。

香港郵政：用戶個資未有外洩
香港郵政強調，未經授權的人士並沒有取得相關帳戶持有人的個人資料，包括帳戶登入名稱和密碼，以及在香港郵政的交易記錄。並於10月18日發現事件後，當日即時通知所有受影響的帳戶持有人，並提醒他們注意可疑電郵或不知名的通訊

香港郵政提醒市民，如收到任何聲稱由香港郵政發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結，或提供任何個人或財務資料（例如信用卡資料），或進行任何付款。香港郵政重申，不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款。如有查詢，市民可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

專家：宜改密碼重置頁面設計   留意用戶IP 地址
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，用戶重設密碼時，會被要求填寫電郵地址，而系統會告之用戶該電郵是否有登記，變相為駭客提供機會，寫程式去「撞」哪些電郵登記在香港郵政的系統內，繼而寄出內附釣魚網站的釣魚電郵進行詐騙。

他建議，香港郵政要通知所有已登記的用戶，以及更改重設密碼的頁面設計：「不用告之用戶，其輸入的電郵是否正確。」同時，他亦建議使用以CAPTCHA 測試來確認使用者是真實人類還機械。簡單來說是要求使用者辨識字母經過扭曲英文字母，這些都是傀儡程式無法辨識的。

另外，亦要留意用戶的IP 地址，若有人使用一個IP 地址不斷為不同用戶重設密碼，那就很有可疑。他強調，現今的駭客愈來愈專業，過去合用的網絡安全相關做法，現在也可能變成有漏洞。

記者：梁巧恩    

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