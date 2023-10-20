【工商舖透視鏡】九展租客搬遷對東九租務幫助有限

東九龍因觀塘、九龍灣區的工廠活化重建，再加上政府推動其發展為CBD2，近年區內的新式甲級商廈相繼落成，故東九的甲廈空置率較整體市場空置率12.8%為高，達2成之多。不過，由於九龍灣國際展貿中心重建在即，不少租客須尋找新的寫字樓，而大部分選擇同區搬遷或搬到鄰近的觀塘，消化部分樓面，緩和空置情況。

現時租用九展9及11樓的香港寬頻，因需要九龍區罕有的兩層大樓面，最終辦公室選址2019年落成的觀塘海濱匯。集團以呎租約22元租用海濱匯11及19樓，合共約10萬平方呎樓面，成為今年東九最大手租務。一般而言，九龍灣的商廈租金較觀塘低，但海濱匯擁有全海景、環境優美，物業與設施也仍簇新，而且可提供同區鮮有的大樓面，加上帳面呎租外也可能有不短的免租期，所以在各方面均可吸引租客落戶。

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九展租客多為企業文職、後勤而非招商的部門，所以搬遷的辧公室地點選擇有較大彈性，而東九甲廈，較多只落成數年，而且在租金的考量上也較吸引，所以不少租客會搬到原區。除了香港寬頻遷到海濱匯之外，還有醫管局以約17元呎租承租九龍灣啓匯，由九展遷往於此的資訊科技及醫療信息部辦公室，預計明年重開。選舉事務處則租用觀塘創紀之城1期，呎租約25元，涉約3萬平方呎，為搬遷兼擴充。

雖然接連有不同的租務成交，但只是由一幢商廈的租客，搬遷到原區或附近地區，租客的數量並未有改變或任何增加。這只是「塘水滾塘魚」的現象，分散租客的搬到令成交宗數增加，予人帶旺租務之感，但並不是實質的需求增加。所以要真正有所幫助更重要還是外資流入香港，國際企業在港設立分區辦公室，有新的租客。

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東九以至全港的商廈租務市場，前景是否明朗，最重要還是經濟環境的影響，有多少人來港做生意。這當然也與空置率掛鉤，當空置率增加，樓市不景氣，租金便會下調。相反，空置率下降，需求增，租金便會上調。當租金有上升軌跡，投資也會更為積極，這並非透過搬遷所增的成交便能帶動。

鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪