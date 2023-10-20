【宏觀術數@iM網欄】明年甲辰流年 皇極經世預示豐年

前幾期先後從玄空學與及流年飛星介紹明年轉入九運樓風水上須注意的一些條件。轉瞬間寒露悄然已過，本地天氣亦開始稍涼，下月8日便到立冬時節，氣候代表冬季初臨了，適逢近日以色列和哈馬斯燃起戰火，加上持續年餘的俄烏戰事，仿似為未來新元運九運劫火戰亂掀起序幕，到底這「黑免走入青龍穴」的轉捩流年何走何從，筆者嘗試以術數分析世界宏觀局勢，以期拋磚引玉為大家預先作點參考和討論。

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就先從易經起始，易經重變化和周期，尤其邵康節先生《皇極經世》的值年卦對流年變局有相當啟示。有關於「元、會、運、世」系統所代表的時段，過往文章已作過詳細介紹，不重複了。簡單而言，我們現時身處於1984年至2043年這60年間都是「火風鼎」卦值事，而其中每十年由不同的旬卦主事，2014-23年都是由山風蠱卦主事，為鼎卦三爻動。

年份 卦象 元會運世 周期 1774-2103年（360年） 姤卦 運運卦 1984-2043年（60年） 鼎卦 世卦 2014-2023年（10年） 蠱卦 旬卦 2024-2033年（10年） 姤卦 旬卦 2024年豐卦值年

到了明年2024-2033年間的十年會轉為天風姤卦主事（鼎之姤），根據《易經》卦辭如下：

姤卦卦辭：「姤，女壯，勿用取女。」

「姤」有遇上的意思，從女字旁，卦辭亦有「女壯」（剛烈的女仕）之象，配合九運離卦為中女，除了戰火、劫火和太陽之象外，也主女性長權，特別是中年女性。惟處事手法便應該不能單以剛強（壯）去解決問題，必須加以剛柔並重才能得到好發展。估計明年起始會更多女性領導人主掌世界大局，也必會先出一些較強硬的領導人再作改變。對照上表，亦可看到從1774年起的360年間，女權冒起已是歷史潮流所趨。更玄一點來說美國正於1776年建國，歷史上起始於1774年麻省的《沙福克決議》與湯瑪斯、潘恩於1776年出版之《常識》等文告掀起反不列顛風潮有關。美國是否和《推背圖》中「美人自西來」之象有關，也即和姤卦相類，大家不妨想想。其中可能透露了美國國運的周期和女性總統會在這十年內出現的玄機。

姤卦為鼎卦五爻變（鼎之姤），其爻辭如下：

爻辭：「鼎黃耳，金鉉，利貞。」

爻象：「鼎黃耳，中以為實也。」

是說鼎的耳是黃色，抬鼎的棒是用銅造的，若果能擁有此鼎會是有富貴的人，若果又能保持正確德行，便會很有利。整體來說屬於豐盛富足的吉象。和2013年至2023年這十年「鼎折足，覆公餗，其形渥，凶」代表鼎的足斷掉，食物倒瀉出來十分狼狽，卦象大有不同，作為日謙作為九運香港大好友的其中一個易理依據。

明年2024年歲次甲辰，值年卦為「雷水豐」卦，卦辭如下：

卦辭：「豐，亨，王假之，勿憂，宜日中。」

以字面來解讀，，豐代表偉大和豐盛，有「財多而德大，所以叫豐」。亨為亨通，王假之，勿憂，表示若果帝王（領導人物）能以光明正大，如日照大地去處理大事，就算有困難都不須擔憂。從卦象來解說，則豐卦為震上離下，震為風為動，亦為帝王，離則火，為電，為日，治國若合於「大中至正之道」3便能照萬物帶來豐盛。惟雷電交加，「日中則昃，月中則蝕」也暗示天地盈虛之道，必以文明而柔順最能獲益。

依卦象判明年經濟大局各國政府和領導人均易有變動，並且各地政府參預經濟民生之手也定更具細無遺，影響力加強。惟既有「勿憂」，亦即必然有不少突發問題先後會發生，引起市場波動，且豐卦下卦離卦可為劫火，明年始終國際間仍會較多衝突和爭論，經濟和金融發展都會更受政策和地緣關係所帶動，必須留意一些轉捩變化時間。

鑑古知今，我們可以最近一次旬卦為姤卦值年卦為豐卦為1962壬寅年，其時世卦為巽卦，玄空風水處於五運，其中較重要之國際大事為美國和古巴的導彈危機，與及中印邊境戰事，同時也是美國首次戴人宇航飛行等等。

現時九運天運催動下，印度地處南隅，與南方地區乘時而興，恐怕邊境沖突容易擦槍走火，惟整體又大都「勿憂」吧。而宇航本身便是日上有動之象，或許明年宇航事業更上「層樓」，成各國爭勝之地了。

▲ 上圖：豐字的古字（網上圖片）

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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