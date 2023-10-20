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【國泰293】國泰航空9月載客量增4.8倍　貨運需求受惠9月傳統旺季

股市 23:44 2023/10/20

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【國泰293】國泰航空9月載客量增4.8倍　貨運需求受惠9月傳統旺季

國泰航空 （00293） 公布9月客貨運數據，單月載客逾154萬，按年增4.8倍、按月跌13.4%，相當於2019年同期的63.5%。國泰航空表示，月內的客運需求持續殷切，正加緊為下個假期的客運高峰作好準備。以收入乘客千米數計，國泰航空9月載客量按年增3.2倍，乘客運載率升11.2個百分點至83.7%。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩稱，隨暑期客運高峰期結束，9月新學年前的留學生客運量有所增長，當中尤以英國為主。她指出，為滿足強勁的需求，國泰於月內增加了往返香港及英國的航班班次，從香港出發的航班載客率更高達98%。

此外，她稱隨著商務出行的高峰期臨近，國泰樂見更多國際會議和展覽相繼在港舉辦，有助刺激前艙需求。

國泰貨運按年增15%   9月旺季令貨運需求增

貨運方面，國泰航空上月載貨12萬公噸，按年增15.3%、按月升2.6%，運載率跌5.3個百分點至61.1%。劉凱詩稱，傳統旺季於9月正式展開，貨運網路中大部分航點的貨運需求較8月有增長。隨著國泰陸續恢復客運服務，部分主要貨運航線的運力亦有所增加，而月內電子商貿活動持續活躍，特別是美洲貿易航線。

此外，隨著世界各地多家郵政局採用國泰新推出的『國泰—郵件運送』方案來改善客戶體驗，郵件運送的需求亦持續上升。

與此同時，國泰早前稱，於年底前向政府贖回5成的優先股，涉及97.5億元，並計劃於明年7月底前贖回餘下的優先股。

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編輯：伍鍵文

港股 國泰航空（00293） 國泰航空
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