【餓「新」嘗啖＠iM網】金秋淮揚大閘蟹宴 開始滋味之旅

每年秋季最是雀躍，不因秋風特別涼爽、落葉特別淒美，而是此際的大閘蟹特別肥美，蟹黃飄香，這被譽為「蟹中之王」的蟹品，一年就等這一季。那橙紅堅硬的外殼下，隠藏着柔軟濃稠的蟹黃，香氣獨特誘人，在口中翻騰，成了融入舌尖的溫柔，讓人久久不能遺忘，這道美食，不僅可以享受味覺上的滿足，在耐心拆蟹的過中，還能感受到它帶來的身心療癒。就這樣，一年一度，成了不用承諾的等待。

今年第一蟹是在「家上海」，他們的「金秋淮揚大閘蟹宴」性價比還算吸引（二人套餐888元），包括有江南四式拼盤、淮安蟹粉三絲翅、清蒸大閘蟹、蟹粉水晶獅子頭、麻辣蟹粉香酥竹炭豆腐和家上海蟹粉拌麵及湯丸等，菜式相當豐富，最重要的是，大閘蟹肥美多膏，沒有令人失望。

▲ 一年一度蟹歸來。

▲ 江南四式拼盤。



豐饒的蟹宴由江南四式拼盤揭開序幕。寧波赤醬豬頭肉、花雕醉蝦、四喜烤麩及淮鹽溏心燻蛋組成豪華拼盤。每一款菜品都展現了江南地區獨特的風味，入口的寧波赤醬豬頭肉爽口又入味；花雕醉蝦散發著醉人的酒香，蝦肉鮮嫩多汁；四喜烤麩的惹味與淮鹽溏心燻蛋的燻香相得益彰。

淮安蟹粉三絲翅頗有驚喜，將蟹黃、三絲翅和豐富的配料完美結合，蟹黃的濃郁香氣和翅的滑嫩口感相互交融，帶來一種豐富而令人滿足的味覺享受，這道菜式不僅色香味俱佳，而且讓人感受到師傅對食材的精心呵護和烹飪的巧思。

主角清蒸大閘蟹，一上枱大家嘩嘩聲，四兩半至五兩重大閘蟹，排場陣勢不錯，由於座全是好朋友，大家慢慢拆，打開蟹蓋，蟹黃滿溢，濃郁的香氣瞬間彌漫開來，此時點上蟹醋，真是人間極品，就連指頭的蟹膏，都盡情吮，不能放過。

▲ 肥美濃郁的蟹黃滿溢。

▲ 淮安蟹粉三絲翅。

▲ 麻辣蟹粉香酥竹炭豆腐。



蟹粉水晶獅子頭結合了豬肉、蝦肉和濃郁的蟹粉，入口如絲絲柔軟的肉絲在口中舞動，蟹粉的香氣彷彿在舌尖上綻放，給人一種輕柔而飽滿的口感，它的獨特之處在於將豬肉和蝦肉的鮮嫩融合，並用蟹粉提升了整體的風味，給人一種融洽和諧的感覺。

麻辣蟹粉香酥竹炭豆腐，叫人又愛又恨。香酥的竹炭豆腐配上鮮拆的蟹粉，吃起來外層惹味酥脆，內裏嫩滑香軟，拌以蟹粉，絶配。再來是蟹粉拌麵，麵質彈牙，麵條都沾滿了蟹黃，香氣在舌尖上縈繞，讓人陶醉。薑汁湯丸為這套餐畫上完美句號。如果有雅興飲花雕，他以可以優惠價50元享用咸亨太雕王乙壺(100ml)，美酒與佳餚，本就完美搭配，錦上添花。

▲ 麵質彈牙的蟹粉拌麵。

▲ 薑汁湯丸。

▲ 可以優惠價50元享用咸亨太雕王乙壺。

▲ 蟹粉水晶獅子頭。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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