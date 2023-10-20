▲ 【快手1024】快手宿華謝幕 CEO程一笑兼任董事長

短視頻平台快手 （01024） 宣布，由於專注於其他事務，宿華辭任董事長，10月29日生效，董事長由另一任創辦人程一笑兼任。宿華仍繼續擔任執行董事，及董事會薪酬委員會成員。由於宿華仍為執行董事，故持有的不同投票權將不會發生變化。

宿華自2021年10月已辭任快手首席執行官，今年初首大手減持，套現37.8億元。宿華表示，以曾擔任公司董事長而深感自豪，並有信心在辭任首席執行官兩周年之際，董事長繼任過程也將順利有序進行。宿華指，將繼續致力於為集團貢獻長期價值，並相信集團有堅實的基礎實現其戰略目標。

程一笑訂立服務合約的條款中，將不會自本公司收取任何年度董事袍金。

快手指出，根據企業管治守則，董事長與首席執行官的職責應有區分並不應由一人同時擔任，董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官的角色，可確保集團在推進長期戰略方面的貫徹領導，並進一步深化集團的變現能力及優化運營效率。

此外，董事會認為，董事會作出的決定須經至少大多數董事批准；以整體最佳利益行事；董事會（由兩名執行董事、 四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成）的運作確保權力與授權的平衡，且具備相當穩固的獨立性元素；及公司整體策略以及其他主要業務、財務及營運政策，通過於董事會及高級管理層層面詳細討論後共同作出，故目前架構無損權力與授權的平衡，並可讓公司及時且有效地作出決策及執行。

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記者：譚志偉