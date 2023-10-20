【帶你睇盤】飽覽跑馬地馬場景　樂天峯四房連兩車位叫價1.1億

樓價持續調整，市場多了優質豪宅放盤。今次利嘉閣地產介紹的屋苑為樂天峯，屋苑位於樂活道東半山地段，最大賣點是靜中帶旺，可享馬場景，而且交通便利，約5分鐘車程到達銅鑼灣。

放盤單位為樂天峰低層A室，實用面積2,546平方呎，四房兩套連工人套間隔，現連兩個車位叫價1.1億元（最後更新日期：10月20日）放售。

放盤單位 樂天峰低層A室（物業編號：BD58911610） 實用面積 2,546平方呎 間隔 4房2套、1工人房套 叫價 連兩個車位叫價1.1億元（最後更新日期：10月20日） 賣點 罕有複式單位，連超大平台。 品味裝修，連車位。 交通便利，鄰近銅鑼灣，生活便利。 有匙即睇，樂活道名廈。

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