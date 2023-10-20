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【帶你睇盤】飽覽跑馬地馬場景　樂天峯四房連兩車位叫價1.1億

股樓投資 20:19 2023/10/20

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樓價持續調整，市場多了優質豪宅放盤。今次利嘉閣地產介紹的屋苑為樂天峯，屋苑位於樂活道東半山地段，最大賣點是靜中帶旺，可享馬場景，而且交通便利，約5分鐘車程到達銅鑼灣。 

放盤單位為樂天峰低層A室，實用面積2,546平方呎，四房兩套連工人套間隔，現連兩個車位叫價1.1億元（最後更新日期：10月20日）放售。 

放盤單位樂天峰低層A室（物業編號：BD58911610）
實用面積2,546平方呎
間隔4房2套、1工人房套
叫價連兩個車位叫價1.1億元（最後更新日期：10月20日）
賣點

罕有複式單位，連超大平台。

品味裝修，連車位。

交通便利，鄰近銅鑼灣，生活便利。

有匙即睇，樂活道名廈。

點擊圖片放大
+10
+9

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3M6QJUA

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

樂天峰 豪宅 利嘉閣 銅鑼灣 私人屋苑 二手市場

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