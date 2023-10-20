【帶你睇盤】飽覽跑馬地馬場景　樂天峯四房連兩車位叫價1.1億

上一篇文章
【券商點睇】車險龍頭擁有規模優勢 中國財險承保利潤可望穩定增長
樓價持續調整，市場多了優質豪宅放盤。今次利嘉閣地產介紹的屋苑為樂天峯，屋苑位於樂活道東半山地段，最大賣點是靜中帶旺，可享馬場景，而且交通便利，約5分鐘車程到達銅鑼灣。
放盤單位為樂天峰低層A室，實用面積2,546平方呎，四房兩套連工人套間隔，現連兩個車位叫價1.1億元（最後更新日期：10月20日）放售。
|放盤單位
|樂天峰低層A室（物業編號：BD58911610）
|實用面積
|2,546平方呎
|間隔
|4房2套、1工人房套
|叫價
|連兩個車位叫價1.1億元（最後更新日期：10月20日）
|賣點
罕有複式單位，連超大平台。
品味裝修，連車位。
交通便利，鄰近銅鑼灣，生活便利。
有匙即睇，樂活道名廈。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊
同場加映【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢