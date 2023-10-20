【業績速報】中移動第三季純利增3.8% 5G套餐用戶增3.9%至7.5億

中移動（00941）公布最新營運數據，截至9月底止第三季，收入2,449億元（人民幣，下同），按年增長8.1%；純利293億元，按年增長3.8%；扣除非經常性損益的淨利潤2.72億元，增長6.4%。

至於集團首三季收入為7,756億元，按年增長7.2%；純利1,055億元，增長7.1%；扣除非經常性損益的淨利潤970億元，增長5.2%。首三季除息稅攤銷及折舊前盈利（EBITDA）2,685億元，增長6.7%，EBITDA率34.6%，微降0.2個百分點。

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截至9月底止，中移動總客戶數目9.9億，較6月底時增加500萬或0.5%；當中5G套餐客戶7.5億，增長3.9%；5G網絡客戶4.25億，增長8.1%。期內淨增客戶數目1,502萬戶名。

期內移動每月每戶收入（ARPU）為51.2元，輕微下跌1.2元或2.3%；總通話分鐘2.16萬億；手機上網流量1,214億GB，上升52.5%；平均每月每戶手機上網流量DOU為15.6GB，增長0.6%。

至於寬帶業務，有綫寬帶客戶數目2.95億，較6月底增長3.1%；淨增有綫寬帶客戶數目2,252萬戶。

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記者：李兆明