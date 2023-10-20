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【金管局】金管局出售紙鎮內含碎鈔量未達標籤所示約數　市民可聯絡退款

Hot Talk 20:16 2023/10/20

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金管局表示，最近獲悉金管局資訊中心出售的碎鈔紙鎮內含石塊，以增加紙鎮重量，加強其作為紙鎮的功能。因此，紙鎮內的碎鈔數量未達到紙鎮標籤上標示的約數。若已購買紙鎮的市民希望退回貨品，可致電金管局資訊中心熱線2878-1111或電郵至info_centre@hkma.gov.hk與該局聯絡，以安排退款。金管局對造成任何不便表示歉意。需注意是，碎鈔紙鎮內的碎鈔不能行使。

據該局早年介紹碎鈔紙鎮的資料，每個紙鎮用上138張碎鈔，故若是千元紙鎮「就價值13.8萬」，但售價則每個100元，而該些碎鈔是印刷時未能通過嚴格測試而不發行的鈔票，需要儲一段時間才足夠製成紙鎮，而「金牛」（1000元鈔票）數量尤其少，故千元紙鎮常缺貨。

本地拍賣網站資料顯示，「金牛」碎鈔紙鎮開價普遍500元以上，「大牛」（500元鈔票）碎鈔紙鎮開價約300元；亦有人曾放售一套5款碎銀紙鎮（20元鈔票、50元鈔票、100元鈔票、500元鈔票、1000元鈔票），開價1800元。

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編輯：胡學能

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