  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜中電信】中電信第三季純利升11%至70億人幣　首9個月收入3843億人幣

股市 20:20 2023/10/20

分享：

分享：

中電信第三季純利按年升11%至70億人幣　首9個月收入3843億人幣

中電信 （00728） 公布，首三季收入按年增6.4%至3,842.54億元（人民幣，下同），EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年增5.2%至1,056.48億元，純利按年10.4%至271億元，每股盈利0.3元。

第三季表現方面，收入1235.5億元，按年升4.12%，按季則跌5.1%；純利69.5億元，按年升11.1%，按季則跌43.4%。EBITDA為662.22億元，按年升5.5%，按季則跌18%。移動平均每月每戶收入（ARPU）45.6元，按年升0.2%，按季則跌1.3%；寬帶綜合ARPU達47.8元，按年升2.7%，按季則減少0.8%

截至9月30日止，中電信移動用戶達4.06億戶，淨增1,463萬戶；5G套餐用戶達3.08億戶，淨增3,965萬戶，滲透率達到75.8%。有線寬帶用戶數達1.89億戶，淨增836萬戶；固定電話用戶數達1.02億戶，淨減少282萬戶。

今年首三季，中電信的移動通信服務收入1,519.2億元，按年增長 2.4%；固網及智慧家庭服務收入929.05億元，按年升3.9%；數字化業務收入達997.41億元，按年增長16.5%。

相關文章：

【業績｜中資電訊】中電信：上半年多賺1成、下半年料5G ARPU穩定　中期息加派19%、周息率6.1厘（第二版）

編輯：伍鍵文

中國電信（00728） H股 港股 中國電信
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【快手1024】快手宿華謝幕　CEO程一笑兼任董事長

下一篇文章

【金管局】金管局出售紙鎮內含碎鈔量未達標籤所示約數　市民可聯絡退款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款