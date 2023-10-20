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【業績｜中電信】中電信第三季純利升11%至70億人幣 首9個月收入3843億人幣
中電信 （00728） 公布，首三季收入按年增6.4%至3,842.54億元（人民幣，下同），EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年增5.2%至1,056.48億元，純利按年10.4%至271億元，每股盈利0.3元。
第三季表現方面，收入1235.5億元，按年升4.12%，按季則跌5.1%；純利69.5億元，按年升11.1%，按季則跌43.4%。EBITDA為662.22億元，按年升5.5%，按季則跌18%。移動平均每月每戶收入（ARPU）45.6元，按年升0.2%，按季則跌1.3%；寬帶綜合ARPU達47.8元，按年升2.7%，按季則減少0.8%
截至9月30日止，中電信移動用戶達4.06億戶，淨增1,463萬戶；5G套餐用戶達3.08億戶，淨增3,965萬戶，滲透率達到75.8%。有線寬帶用戶數達1.89億戶，淨增836萬戶；固定電話用戶數達1.02億戶，淨減少282萬戶。
今年首三季，中電信的移動通信服務收入1,519.2億元，按年增長 2.4%；固網及智慧家庭服務收入929.05億元，按年升3.9%；數字化業務收入達997.41億元，按年增長16.5%。
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編輯：伍鍵文