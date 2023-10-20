▲ 【內房危機】萬科郁亮：目前政策肯定有用、惟可用得更好 建議供給端可如何做?

萬科 （02202） 主席郁亮表示，目前推出的政策肯定是有效的，但也可以用得更好，同時，也不能指望政策一招解決所有問題。目前市場短期恢復的基礎仍不牢固，建議各地因城施策，結合本地市場狀況做出更及時的調整，加速政策落地速度。

郁亮認為，過去政策在需求端發力比較多，在供給端方面關注不太多，故可在供給端可以有更積極的舉措，例如對於庫存過多的地區，暫時放緩土地供應節奏。至於過去在城市發展過程中有些錯配土地資源，閒置商業辦公，錯配的東西能否調整成適合市場環境的東西，他覺得這些是政策上可以發力的地方。

郁亮認為，住房需求已從「有沒有」走向「好不好」的階段，而目前客戶對居住的需求越來越多，類型也越來越多樣化，但針對新需求的市場供應是不充分。

他指，未來住宅建設的中樞值為10億至12億平方米。因此，現階段房屋建設水準超跌，今年預計新開工不到7億平方米，回到了2006年的水平，距離10至12億平方米的中樞值有較大差距。他認為，住房作為居民生活的剛需不會消失，壓制久了總要釋放出來。

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編輯：袁諾曦