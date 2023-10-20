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外區客670萬買和富豪庭　近5年首錄跌穿700萬成交

股樓投資 19:53 2023/10/20

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美聯物業盧浩表示，北角和富豪庭自7月後首宗成交，一個466實呎戶成交獲外區用家垂青，並以670萬元易手，為屋苑約5年來首宗低於700萬元成交，惟2016年貨轉手仍升值逾三成。

盧浩稱，位於北角道33號的和富豪庭為區內單幢式屋苑，樓齡約20年，該行剛成交一個低層A室單位，實用面積約為466平方呎，為兩房戶型，由於單位間隔四正，而且環境旺中帶靜，故獲外區用家垂青，原業主近期叫價約728萬元，而議價後終以670萬元成交，折合實用呎價約為14,378元。

原業主於2016年6月以約500萬元持有上述物業，是次轉手帳面獲利約170萬元，物業升值約34%。

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撰文 : 蔡子俊

和富豪庭 美聯物業 二手市場 北角

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