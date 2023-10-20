昂坪360下月起調整票價 成人來回標準門票270元起 港人年底前票價維持不變

昂坪 360 宣佈，將於 2023 年 11 月 1 日起調整纜車票價，公司對上一次調整票價為2018年 10 月。香港居民*於今年內可以原價購票，而「360 全年通」的票價亦維持不變。



纜車車票價格經調整後，成人來回標準及水晶車廂門票，分別由現時的235 元及315 元，調整至270 元及 350元，去年底推出的全景纜車 Crystal+ ，成人套票（一程全景車廂及一程標準車廂）由現時360元調整至395元；小童來回標準及水晶車廂門票，則分別由現時的110元及190元調整至135元及215元，小童全景纜車 Crystal+ 套票（一程全景車廂及一程標準車廂）的價格由235元調整至260元；長者票價則維持不變。整體纜車票價的加權平均加幅為14.7% （14.7%的平均加幅是以加權平均法計算出來，即在計算平均加幅時，昂坪 360 已參考每項纜車票種 (成人、小童及長者) 個別的加價幅度，以及其有關的銷售比重。），票價調整詳情請參閱附表。

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以上的價格調整，將於2023年11月1日起正式生效。與此同時，昂坪360推出港人專享優惠，詳情如下：

•香港居民年底前以原價購票：香港居民*由2023年11月1日至2023年12月31日期間，於東涌或昂坪纜車站購買任何類型的纜車門票，均可以價格調整前的原來價格購票。



•香港居民專享生日優惠：香港居民*於即日起至2024年12月31日期間，於生日當天，可免費享用來回昂坪纜車（標準車廂）一次，同時可以8折購買最多3張即日來回纜車門票（標準車廂）。

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•360全年通：360全年通為港人提供由購買日期起計一年內無限次乘坐標準纜車到訪昂坪360的選擇，價格自2018年起至今已連續5年維持不變。今年更推出同行優惠，由2023年11月1日至2023年12月31日購買或續期360全年通，即可於購買當天，以8折優惠，購買最多3張即日來回的纜車門票（標準車廂），與親朋好友結伴同享精彩的纜車旅程。



•長者日2023特別優惠：為響應「長者日2023」，昂坪360將於2023年11月19日（星期日）長者日當天，為長者提供特別優惠，凡60至64歲持有效「樂悠咭」或65歲或以上持有效「長者咭」之香港居民，可以優惠價50元正，購買原價155元正的來回纜車門票（標準車廂）乙張。

*香港居民購票時需出示有效香港身份證或香港出生證明書，以茲證明。



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撰文：陳詠妍