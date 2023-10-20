【業績速報】港交所上季多賺3成勝預期 銀行存款息回報增2.9倍

港交所（00388）周五（20日）公布第三季業績，純利29.53億元，按年增長30%，勝過市場預期的27.97億元；期內收入及其他收益50.84億元，按年增長18%，亦勝市場預期， 當中主要業務收入升9%至46.96億元，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，但上市費收入減少抵銷部分升幅。

港交所業績增長亮麗，主要是倚靠投資收益大幅改善。首三季公司資金投資收益淨額為11.77億元，去年同期則錄得淨虧損4.24億元，主要來自外部組合公平值收益淨額2.1億元，及內部管理資金投資收益上升，主要來自較高的銀行存款利息，達9.2億元，按年大增近2.9倍。

今年港股交投金額不斷下降，投資者關注港府促進港股流動性提升方案，港交所上季平均每日成交金額984億元，按年增1%。細分的話，股本證券產品日均成交額為870億元，按年升4%；不過衍生產品如牛熊證等的日均成交額則下跌16%至114億元。港交所控制成本見效，上季主營業務收入上升9%的同時，營運支出按年只升1%至13.04億元，主要反映僱員費用及資訊科技費用增加。

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至於港交所首三季累計收入為156.59億元，按年升18.1%；純利92.65億元，升30.5%。公司資金的投資扭虧，錄收益11.77億元，對比去年同期錄虧損4.24億元。首三季日均成交金額為1,097億元，按年下跌11.6%。其中股本證券產品平均每日成交金額跌約9%至975億元；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額達122億元，跌約27%。

新股IPO市場疲弱，港交所首九個月共有47家新上市公司，集資額合共 246 億元，按年下跌 67%。於 2023 年 9 月 30 日共有 115 宗上市申請正在處理中。港交所預期，踏入第四季，全球集資市場有望重拾活力。

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記者：李兆明