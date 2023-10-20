【香港展覽】亞洲採購展MEGA SHOW回歸　規模回到疫情前吸引逾3萬買家

▲ Project 111 Ltd市務推廣經理Maxim Makarov(左四)等俄羅斯買家，專程來港參加2023 MEGA SHOW。(受訪者提供)

年尾消費量季將至，廠商、展商鬥快搶商機。2023年MEGA SHOW今日（20)日揭幕，是香港秋季最大規模的玩具、禮品、家居用品、聖誕及節日用品、體育及戶外用品採購會，2023年MEGA SHOW Part 1是一連四日（10月20日至23日）於會展舉行，約有4200個攤位，規模已回復到新冠疫情之前。

▲ 康亞有限公司董事張瑞富(右)與總經理方宏(左)。(受訪者提供)

亮點：吸引俄羅斯及中東買家

4200個攤位由3100家參展商承租，他們來自全球30個國家或地區，展品涵蓋五大範疇，包括禮品及贈品、家品及餐廚用品、玩具及嬰兒用品、聖誕及節日，以及體育及戶外用品。今年的亮點是有多個俄羅斯及中東著名零售商及超市集團買家團，包括俄羅斯禮品進口商Project 111 Ltd，受邀專程來港赴展。

Project 111 Ltd市務推廣經理Maxim Makarov表示﹕MEGA SHOW雲集來自中國大陸及其他國家的供應商，有眾多種類的產品供採購。主辦商康亞有限公司的總經理方宏表示：

由於人民幣現在是俄國外匯市場交易的主要貨幣，而MEGA SHOW超過一半參展攤位來自中國大陸或在大陸設廠的台商，故此俄國買家相當有興趣前來MEGA SHOW採購。

該公司董事張瑞富補充指，疫情期間實體的國際展覽無法舉行，參展商與買家渴求早日恢復實體展覽，去年MEGA SHOW是疫後首次復辦，規模比較小，只設700個攤位，今年本公司積極採取多項措施，鼓勵海外買家來港參加MEGA SHOW，包括贊助酒店住宿及現金等，迎來3,100家參展商，設4,200個攤位，30,000海外買家預先網上登記出席，整體反應理想。

主辧商贊助住宿+現金資助吸買家

為吸引更多海外買家來港參加MEGA SHOW，康亞推出「買家特別贊助計劃」，贊助超過900間酒店房間住宿，以及現金資助約2,000客人，務求繼續為這項國際著名貿易展覽會帶來最多的商機。



MEGA SHOW除了產品展銷，今年特別安排的「增值」活動包括10月20日「中國品牌出海增長論壇」及10月21日「2023香港跨境電商全生態大會」。「中國品牌出海增長論壇」主講嘉賓來自亞馬遜全球開店、InsCorder及天貓淘寶海外；而「2023香港跨境電商全生態大會」的兩個論壇主題分別為「跨界全生態，成長新密碼」及「國貨品牌出海之道-實戰策略全解析」，為業界提供交流平台，共同探討跨境電商貿易的市場潛力與挑戰，創造更多合作機會和發展途徑。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。