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【銀行搶人才】恒生推出AWP計劃　吸跨行業新血

10:00 2023/10/23

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香港全面通關，使本地經濟及內地市場需求同步復甦。雖然這利好香港銀行業，但同時也增加了業內人力資源的壓力。恒生銀行近年在招聘方面大變陣，由經驗主導轉為技能主導。憑6大軟技能轉換（詳見表），聘請更多與金融、銀行行業不相關的前線服務人員，為銀行業擴充人才庫。

【轉行大法】前空姐疫下失業　套用空服經驗及文化　炮製客戶生日驚喜

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和接受訪問時表示，今年上半年，該企客戶群按年增長25%。同時帶動客戶財富管理需求，驅使前線客戶經理平均每人的保險和投資產品銷售額，按年增加了4至5成。

加上非香港居民開戶需求激增、大灣區經濟活動更趨頻密，以及該企近年引進「未來銀行」服務概念，使今年恒生整體的財富管理及個人銀行業務有「亮麗表現」。

應對業務增長　料再增聘300人

在業務持續增長的同時，該企對客戶經理的需求亦大增。盡管恒生今年新聘的前線客戶經理數量，已按年增加近2成，但他預計，分行團隊在明年仍需招聘約300人，才足以應付市場對財富管理日益增長的需求。

隨著金融科技的應用更普及、銀行業務愈趨數碼化，麥中和坦言，客戶經理所需的技能，較以往略有不同。其中，數據分析能力已成6大必備軟技能之一；其餘則包括人際關係連結能力、有影響力的溝通能力、成長思維、批判性思考及設計思考。

培育跨行業新血　免行內互搶人才

加上行內勞動力，以及每年畢業並投身銀行業的新人才有限。要廣納人才，便要突破傳統招聘思維。相較於以往行業請人往往是經驗主導，集中招聘具財富管理經驗的前線人員。他認為：「作為行內的大公司，有責任為行業訓練新人才；而不應只是你搶我的人才，我搶你的人才。」

另表明：

軟、硬實力都要，但硬實力可以教。

即使服務性行業的前線人員，或不具備與資產管理、保險、投資相關專業知識及資格等硬實力，但也有可能具備了該6大軟技能。

AWP招聘計劃　助零經驗者轉行

為放眼各行業、擴大行內人才庫，恒生特意從以往與客戶經理及前線員工相關的招聘計劃中，整合並推出「Accelerating Wealth Programme 財富管理及個人銀行客戶經理招聘計劃」，藉技能主導為公司吸新血。也讓銀行及金融業以外的有能之士，透過為期24周的專業培訓，轉換職場跑道。

麥中和補充指，該招聘計劃開發予各行業人士申請，預料較能吸引已入職場5至10年的人才，尤其是年輕人才。成功經計劃取錄的員工均會成為該企的「客戶經理 1」，並強調「薪酬待遇絕對比應屆畢業生好。」

此外，為了迎合新一代員工的使用數碼渠道互動和進修的習慣，該企也特設元宇宙培訓平台，透過虛擬實景，模擬員工在分行工作時，見到放有現金的櫃桶被打開、客人身分證資料面朝上等需特別注意的情景，以互動性較強嘅方式訓練其工作慣性。

【薪酬趨勢】《2023粤港澳大灣區薪酬及福利調查》出爐　港企明年料加薪3.5至3.8%

【青年就業】畢業生期望薪酬達2.5萬元　金融業仍為最熱門選擇

記者：殷凱怡

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