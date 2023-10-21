【轉行大法】前空姐疫下失業　套用空服經驗及文化　炮製客戶生日驚喜

疫情打擊本港各服務性行業，餐飲及航空業更是首當其衝，有不少人看準銀行業穩定前景，毅然轉戰銀行業。然而，無銀行及金融相關知識和經驗，轉行又是否明智的決定？本報找來，現為銀行客戶經理的前空姐楊穎詩（Ariel），和游泳教練黃子健（Liam），來分享成功轉行的心路歷程。

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有本地航空公司不敵疫情，使逾5000名員工一夜失業。作為「失事大軍」一份子的Ariel坦言，得知失業消息時，難免感到徬徨。加上

當時航空業前景並不樂觀，而恒行銀行正好在招募前線人員，便決定一試。

自此便開展其銀行業職場生涯。

套用經驗 提升銀行客戶體驗

由於過往從事空服工作，不單單是服務各類乘客，也要應對不少突發事件，早已讓她具備一定程度的應變力和更願意主動關心客人的態度。她以一名海外客戶回港辦理銀行事務為例，當得知該客戶當日正好是其生日，除了為其安排機場到銀行的接送服務，還準備了生日驚喜，令該客戶直言服務「是前所未有」。

Ariel認為，將過往的工作經驗和態度轉換並套用於銀行業之中，能為客戶帶來新體驗外，也讓她對現時的工作多點滿足感。

遇事業樽頸 轉行求安穩

對原來職場生涯感前路茫茫，而決定轉行的還有曾從事泳池經理、游泳教練的黃子健（Liam）。

他表示：

升至泳池經理之後，就好像沒有更多的前景，缺乏明確的（晉升）階段。

深感職業生涯已到樽頸位的他，約5年前在朋友介紹下，加入恒生銀行從事客戶服務工作，及後升任客戶經理。

剛轉行時，實際的銀行業經驗和知識都頗為匱乏，Liam認為，以往工作不時要向家長推銷游泳課程，亦要周旋於學生、家長之中，使其訓練出良好的溝通技巧。加上同事也提供了不少貼士，助其考取保險及投資牌，讓他很快便適應了新職場。

新職業習慣 隨時間變生活習慣

要數轉戰銀行業最難適應的一點，他則表示，「剛開始時要改變生活習慣，如以往一個月才吸收一次投資相關的新資訊，轉行後便要習慣經常看。」惟強調，養成一個新習慣需要的是時間。隨加入銀行業的時日增長，轉行的「挑戰」久而久之早已成了「日常習慣」。

看好行業前景 無意重返「老本行」

問及疫後各行業相繼復甦，二人會否考慮重回「老本行」？Ariel認為，銀行業的晉升階段較航空業明確，且發展較為穩定，讓她更能看到職場前景。還笑言：「公司福利很好」，無意重回航空業。

本身便是因行業前景問題而轉行的Liam，亦同樣認為銀行業的前景較好，並指：

經歷嚴峻的疫情，銀行業（從業員）仍然能保留最基本的工作，相信疫後只要肯學肯做，至後日後有機會升至管理職位。

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記者：殷凱怡

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