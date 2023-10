英示威者圍坐阻巴士遣送非法移民 轟司機照行駛意圖殺人（有片）

英國政府周四(19日)安排旅遊巴接送首批非法移民,重新入住難民船。一批環保團體Just Stop Oil(JSO)的示威者圍坐車前企圖阻止非法移民上船,但旅遊巴繼續慢速行駛。JSO事後發聲明,指控司機意圖殺人。

首批申請庇護者近月原獲安排入住難民船「畢比斯德哥爾摩號」(Bibby Stockholm barge),但船上供水系統出現軍團菌,政府安排船上移民暫時撤離。

政府周四安排旅遊巴接載30人重返畢比斯德哥爾摩號,旅遊巴準備駛入波特蘭港期間,JSO示威者衝上前示威。

