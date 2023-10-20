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英示威者圍坐阻巴士遣送非法移民 轟司機照行駛意圖殺人（有片）

環球社會熱點 18:54 2023/10/20

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英國政府周四（19日）安排旅遊巴接送首批非法移民，重新入住難民船。一批環保團體Just Stop Oil（JSO）的示威者圍坐車前企圖阻止非法移民上船，但旅遊巴繼續慢速行駛。JSO事後發聲明，指控司機意圖殺人。

英工黨全取下議院補選兩席 原為保守黨票倉 【下一頁】

首批申請庇護者近月原獲安排入住難民船「畢比斯德哥爾摩號」（Bibby Stockholm barge），但船上供水系統出現軍團菌，政府安排船上移民暫時撤離。

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政府周四安排旅遊巴接載30人重返畢比斯德哥爾摩號，旅遊巴準備駛入波特蘭港期間，JSO示威者衝上前示威。

其中一批示威者尖叫要求司機停車，另一批示威者一度坐在車前馬路上，並拉起寫著「禁止監獄船」的橫額抗議。

【以巴戰爭】哈馬斯被控用北韓武器 朝曾否認 【下一頁】

司機繼續向前慢駛，車前的示威者無奈站起身以免被車撞倒。

JSO事後發表聲明承認行動失敗，形容無法阻止政府將難民送往「監獄」。該組織更指控司機冒著殺死人的風險，衝過街區。

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責任編輯：鄭錦玲

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