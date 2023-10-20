【玄人‧峰語@iM網欄】世界大亂 要學會安然自處

世界大亂，要學會安然自處「以巴戰事」開始觸動了大家「恐戰」神經，因為今次涉及的已不是一個國家或一個地區的事情，很大機會升級至兩大宗教信徒的全面衝突。再者，難得有千載一遇的藉口，「世界大佬」當然不放過撥火的機會，局勢發展仍是未知之數。早前跟友人分析當前局勢，其中有宗教背景的侃侃而談，他們的典籍早已預言了會有第三次世界大戰，而且發生地方大概是中東(因為是神的民族發源地)。雖然有關宗教典籍是有相關的預言，但卻並非白紙黑字詳細寫明人物、時間、地點，絕大多數都是相關宗教的權威神職人員對號入座推敲出來而已。

當於有關世界大戰的預言不只限於西方宗教，我國的《推背圖》亦曾經有高人從卦文中推出此預測。好像《推背圖》第三十八象：「門外一鹿，群雄爭逐；劫及鳶魚，水深火熱」及「火運開時禍蔓延，萬人後死萬人先；海波能使江河濁、境外何殊在目前」，曾被喻為當年第一次世界大戰的預言。而第四十五象:「有客西來，至東而止；木火金水，洗此大恥」及「炎運宏開世界同，金烏隱匿白洋中，從此不敢稱雄長，兵氣全銷運已終」，更被喻為第三戰世界大戰的預言。平心而言，我對西方宗教典籍甚沒有什研究，原因是由千禧年以來的世界末日論不甚了了，自己沒有再多看。至《推背圖》，我本身亦沒有太深入研究，但作為對中國玄學的研習者，多少也會嘗試去理解。我個人認為，人類歷史發展已告訴我們，人是避不過戰爭的，因為人類本身是好戰的，只是看你好彩與否，在你有生之年會否遇上而已。而事實上，我們處身三元九運中的「離火」世運下，是沒可能逃過戰爭，程度上只是遠觀還是近受。

對於其他地方發生戰爭，我們還可以置身事外，問題如果是在我們身邊發生呢？上文提到《推背圖》第四十五象，明顯寫出了有「有客西來，至東而上」，正好反映了這幾年中美爭拗，西方圍堵的局面，但誰勝誰負，單從文字卻未有端倪，誰是終恥，亦無從啟示，但有一點可以肯定發生在我們咫尺之間。其實就算沒有《推背圖》的預言，今年年初時我已跟大家說出一個的天文大象「冥王換座」，已代表新一個世代及遊戲規則已開始，整個世界都會震盪。大家會問，如果真的會打仗，我們如何自處？

首先，我認為現在的金融戰、科技戰、貨幣戰，已是陷入了一場無硝煙的戰爭，大家都活在誠惶誠恐的日子，只是我們沒見血而已，尤其是明年正式完全進入九運，感受會更深。既來之，則安之，現在世間亦難有樂土，現在大家唯有過好每一天，做自己想做的事，其他不知會否發生，而發生後又不知怎算的情況，還是先行放下，學會安然自處。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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