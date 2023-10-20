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城市花園三房套1160萬售　持貨8年連使費近「平手離場」

股樓投資 19:37 2023/10/20

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整體樓價回軟，北角指標屋苑城市花園近期接連錄得低價成交，呎價重返1.4萬元的水平，有業主持貨8年亦僅「平手離場」，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新成交是北角電器道城市花園，物業13座中層C室，單位實用面積約797平方呎，單位屬三房連主人套房設計，向西南面眺望園景，最終成交價1,160萬元，原業主早於今年8月放盤，初時叫價達1,288萬元，最終減價128萬元成交，減幅達10%，實用呎價約14,555元。

蔡嘉駿補充，據悉單位原業主於2015年8月以約1,098萬元購入上址單位，持貨8年帳面升值僅62萬元，期間單位僅輕微升值6%，扣除釐印費等轉售成本，業主基本上幾近「平手離場」。

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撰文 : 蔡子俊

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