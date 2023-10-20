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英國9月份預算赤字低於預期 財政大臣：「這不可能持續 我們需要讓債務下降 」

環球政經 17:12 2023/10/20

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英國9月份的預算赤字低於預期，這對財政大臣亨特（Jeremy Hunt）來說是一個小小的鼓舞，因為在下個月更新預算之前，他正在努力應對嚴峻的經濟問題。

英國國家統計局（ONS）周五（20日）稱，9月公共部門淨借款（不包括國有銀行）為143.47億英鎊。路透社對經濟學家的調查顯示，不包括國營銀行在內的公部門淨借款為183億英鎊。

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在2023/24財政年度的上半年，即4月至9月期間，政府借款總額為817億英鎊，比上一財政年度的上半年多出153億英鎊。但在財政年度過半的情況下，借貸仍比預算責任辦公室在 3 月時的預測少約 200 億英鎊。

決議基金會（Resolution Foundation）智庫稱，高通膨率推高了政府稅收的名目價值，這從表面上看是亨特在11月22日更新預算之前的短期財政刺激。

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決議基金會（Resolution Foundation）高級經濟學家卡拉-帕西蒂（Cara Pacitti）表示：「然而，隨著利率上升的影響在未來幾年繼續推高借貸成本，這種短期收益很可能會被長期問題所抵消。」

亨特上周表示，較高的利率可能會使英國每年額外損失200億至300億英鎊，並幾乎排除了近期減稅的可能性，並表示政府需要優先考慮降低通膨。

周五的數據顯示，由於零售物價指數（通膨掛鉤國債的基準）上個月有所下降，僅九月的債務利息成本就大幅下降。盡管如此，亨特在回應數據時還是強調了債務利息成本去年翻倍的事實，「這顯然是不可持續的，我們需要讓債務下降。」

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記者：張瑋婷

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