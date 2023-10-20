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【業績｜中移動】中移動第三季純利按年升8%　首9月收入7756億人幣

股市 19:22 2023/10/20

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【業績｜中移動】中移動首3季純利增7%至1055億人幣

中移動 （00941） 公布，首三季收入按年增加7.2%至7,756億元（人民幣，下同），EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）增6.7%至2685億元，純利增7.1%至1055億元。第三季表現方面，收入2449億元，超預期的2226億元，按年升8.1%，按季跌13%；EBITDA 850億元，超預期的796億元，按年升9.5%，按季跌21%；按年升3.9%，按季跌37%。平均每月每戶收入（ARPU）51.2元，按年升0.5元，按季跌1.2元。

截至9月30日止，集團移動客戶數為9.9億戶，較6月底增約500萬戶，其中5G套餐客戶數為7.5億戶，增2800萬戶，5G網絡客戶數達4.25億戶，增3200萬戶。

家庭市場方面，中移動有綫寬帶客戶總數達到2.95億戶，較6月底增900萬戶，年內淨增2,252萬戶。其中，家庭寬帶客戶達2.62億戶，較6月底增700萬戶，年內淨增1,786萬戶；家庭客戶綜合ARPU為42.1元，較6月底跌1.2元，按年則升2.4%。政企市場方面，中移動DICT業務收入為866億元，較6月底增加264億元，按年升26.4%。

今年首三季，中移動通信服務收入6,646億元，按年增7.2%，銷售產品收入及其他收入為1,110億元，按年增長7.4%，中移動手機上網流量按年增長16.2%，手機上網DOU達到15.6GB。

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編輯：伍鍵文

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