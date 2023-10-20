▲ 【保健食品股】碧生源發盈警料全年最多蝕2.78億人幣 收入跌至少3成

保健食品股碧生源 （00926） 發盈警，預計12月止2023財年收入跌3至4成，以去年收入9.43億元（人民幣，下同）推算，今年收入介乎5.66億至6.60億元，碧生源估計全年虧損介乎2.38億至2.78億元，意味較去年虧損9908.9萬元擴大139.7%至180.1%。

碧生源表示，虧損擴大原因包括：

（1）業務運營模式及員工架構進行了戰略調整，邀請核心員工共同組建新企業實體，並以該等新企業實體向集團提供 OTC、電商、營銷等相關的業務運營服務，因此，與相關員工協商一致解除勞動合同，並將須向相關員工支付一次性的離職補償金約人民幣5000萬元至6000萬元。

（2）受市場變化及價格競爭的影響，碧生源主營產品功能保健茶及減肥藥品今年收入預期按年下降約15%至25%，其他保健食品及藥品料按年下降約 60%至70%。

碧生源補充，中期報告所提及出售中山萬漢製藥、中山萬遠新藥研發及中山萬漢醫藥的各51%股權而錄得一次性的稅後淨虧損約1.18億元。

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編輯：李哲毅