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英國消費者信心指數按月降至-30 平均生活成本比兩年前高約17%

環球政經 12:27 2023/10/21

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英國消費者信心指數在9月份升至2022年初以來的最高點後，本月出現下滑，反映出家庭對個人財務和整體經濟前景的擔憂再次升溫。

作為英國歷史最悠久的同類調查，GfK 消費者信心指數從 9 月的-21 降至 10 月的-30，創三個月新低。經濟學家預測該指數將小幅回升至-20，9點的降幅是自2020年疫情開始時GfK進行一次性調查以來的最大降幅。上一次在每月定期發布的調查報告中出現更大跌幅還是在 1994 年 12 月。
 

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GfK客戶策略總監斯塔頓（Joe Staton）說：「這一急劇下降凸顯出，生活成本危機，以及根本沒有足夠的錢來支付生活費用，仍然給許多消費者帶來巨大壓力。」

英國消費者物價通脹率在9月維持在6.7%，是主要已開發經濟體通脹率最高的國家，但已低於2022年10月創下的11.1%的41年新高。

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大多數經濟學家預計，由於能源價格年比比較的不利因素減少，本月通脹率將大幅下降，但平均生活成本仍比兩年前高出約17%。

斯塔頓說：「家庭供暖、油箱加油、應對飆升的抵押貸款和房租、就業市場放緩以及中東衝突帶來的不確定性等成本加速上漲，都是造成這種日益嚴重的不安情緒的主要原因。」

GfK稱，盡管家庭大宗採購意願指數仍高於2022年10月的水平，但這將使零售商在聖誕節前感到擔憂。

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記者：張瑋婷

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