德意志銀行上調英國今年GDP至0.5% 明年經濟將避免衰退

德意志銀行將2023年英國經濟成長預期從先前的0.3%上調至0.5%，並預計明年英國經濟將避免衰退。該行認為，繼第三季預計出現「小幅」萎縮後，2023年最後一個季度將出現 「溫和 」反彈。

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該行首席英國經濟學家拉賈Sanjay Raja說：「雖然逆風因素繼續加快步伐，但我們認為充足的尾風將使英國經濟在2024年避開衰退。 他將明年的經濟成長預期從0.4%小幅下調至0.3%。」

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