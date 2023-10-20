【大行看法】大摩倡投資者勿「撈底」A股　原因是......

摩根士丹利發表報告，建議投資者不要逢低買入A股，指由於交易量減少和外資持續流出，A股情緒已回落至黃金周前水平，若沒有進一步的寬鬆政策，資金外流壓力可能持續存在。

大摩指，外資從A股市場撤出資金已進入前所未有階段，最近一次（8月7日至本月19日）累計流出資金達221億美元，是股票互聯互通紀錄之最。該行指，資金流出壓力可能會持續到年底，因為在收益率較高的環境下，贖回可能會進一步增加。

報告指，A股情緒回落至假期前水平，截至本月18日的數據，與本月11日相比，加權和簡單MSASI（摩根士丹利A股情緒指數）均降6個百分點，分別為43%和33%。創業板、A股的每日成交額分別下降19%、9%，而股票期貨在周期內則升36%。

10月12日至18日，北向資金淨流出14億美元，為連續第10周淨流出。截至本月18日，本月以來北向淨流出達33億美元，而年初以來的淨流入則降至135億美元。同期，南向資金也淨流出2億美元，結束了連續10周的資金流入。南向資金年初以來淨流入354億美元，月初以來淨流入11億美元。

倡A股投資者續尋可持續的轉折點

報告指，若宏觀經濟沒明顯改善、政府不加大刺激力度和/或市場流動性得不到持續支持，投資者情緒可能持續脆弱，外資短期內可能持續流出。大摩指，近期穩定資本市場的力度加大，中央匯金公司買入銀行A股股票，上交所和中證指數公司10月17日正式發布多個回購指數，以及中證監進一步優化融資融券制度等，但從歷史經驗來看，長期的可持續效應仍不確定。

大摩建議投資者繼續密切關注後續走勢，以尋找可持續的轉折點。該行仍然認為，宏觀基本面的改善仍是改善企業基本面和恢復投資者信心的關鍵。該行點出值得關注的訊號，包括：宣布進一步寬鬆政策，可能會加大對基礎設施建設活動、穩定房地產、城鄉改造等方面的地方政府專項債券（LGSB）資金投入；即將召開的政策會議，包括政治局會議和三中全會；11月中的APEC峰會，以及中美最高領導人可能舉行的會晤；12月23日的中央經濟工作會議，為2024年的經濟增長定調。

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編輯：胡學能