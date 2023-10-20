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元朗單日兩宗蝕讓　朗城滙兩房戶740萬沽　4年貶值16%

股樓投資 18:05 2023/10/20

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雖然新一份《施政報告》可能減辣，但減價蝕讓情況普遍，日前元朗區只錄得2宗二手買賣成交，皆蝕讓離場。

中原地產王勤學說，朗城滙5座極高層A室，實用面積約556平方呎，兩房間隔，開價800萬元，終減價60萬元，以740萬元沽出，實用呎價約13,309元。資料顯示，原業主於2019年3月以約884.8萬元一手購入單位，現帳面蝕約144.8萬元，物業期內貶值16%。

永富閣亦錄得蝕讓，屋苑低層C室，實用面積約307平方呎，原則屬一房間隔，開價335萬元，終減至322萬元沽出，實用呎價約10,489元。資料顯示，原業主於2018年1月以368萬元購入單位，持貨近5年，現帳蝕46萬元，物業期內貶值約13%。 

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撰文 : 黃卓賢

元朗 朗城滙 中原地產 私人屋苑 二手市場

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