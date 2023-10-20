【港元定存】港元3個月定存5.05厘再爆破頂息 穩袋逾1.2萬元利息

▲ 3個月港元定存再爆破頂息

自從上周滙豐（HSBC）帶頭加港元定期存款息後，本周有10間銀行鬥加不同存期的定存息，跟上周相同，包括恒生（00011）及渣打香港（02888）追貼滙豐及中銀香港（02388）加3個月年息至4.5厘、創興重推5厘息；南商更推5.05厘破頂息等。

專家指下周長假後復市，料港銀陸續再加定存息，皆因10月已進入下半場，同業須為月結及年結預留頭寸，主攻3個月期的跨年錢。

本周有變化的定存息*

銀行 定期存款利率(厘) 3個月 半年 1年 花旗 網上或手機銀行

4.39

(+0.05) 大新 4.5

(-0.1) 渣打 4.5

(+0.4) 恒生 4.5

(+0.2) 集友 4.5

(+0.1) PAOB 4.5

(+0.8) 華僑銀行 4.65

(+0.37) 星展 4.7

(+0.05) 建行亞洲 4.75

(-0.1) 信銀國際 4.8

(+0.1) 交銀香港 4.8

(+0.05) 大眾銀行 4.8

(+0.2) 創興 5

(+0.3) 南商 5.05

(+0.45) 註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準



南商勁加3個月至5.05厘破頂息 半年期最高4.8厘爆三冠王

全周共有14間銀行調整定存息，當中10加兩減(大新減短存、建行亞洲一周3連減)；另有兩行加減不一(華僑銀行短減長加，花旗減完又加手機或網上銀行息率)。

本周以3個月期的排行榜驟變，因臨近月結創興勇於搶存，9月28日已勁升此存期0.6厘至4.7厘；如今再提高0.3厘，更突破5厘新關，追貼花旗。可是，仍不敵南商，後者剛大幅上調0.45厘至5.05厘破頂息，取代雄霸多時的花旗而居首。

如以南商的門檻為100萬元新錢，在動盪市全期輕鬆賺取12,625元利息。

反觀6個月期，華僑銀行把半年期綠債退款優惠4.8厘下架；相反南商及大眾銀行提高此存期至4.8厘，與富邦相同而爆三冠王。

高息榜：

7天最高息： 恒生10.9厘

恒生10.9厘 1個月： 眾安及滙豐10厘

眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底

滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

眾安及滙豐10厘 眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底 滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元 3個月： 南商5.05厘

南商5.05厘 半年： 南商、大眾銀行及富邦4.8厘

南商、大眾銀行及富邦4.8厘 1年： 富邦4.8厘

富邦4.8厘 18個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 兩年：匯立4.6厘

花旗料本港第4季經濟顯著復甦 GDP升6.1%

另長假當前，1個月拆息轉升，突破4.9厘；隔夜息抽升1厘至4.48厘。吸存戰的後市視乎本港的經濟復甦狀況，若經濟好轉貸款漸恢復，高息吸存有較好出路。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第3季GDP預測料升 5.4%，第4季顯著復甦料升6.1%；至於今年全年預測料4%，明年放緩至料只升3.5%。

恒生渣打緊跟滙豐中銀加3個月至4.5厘 4大行罕有3個月及半年期齊為4.5厘

檢視大行的高息榜，恒生及渣打緊跟滙豐及中銀加3個月0.2厘至4.5厘，半年期4大行的公開牌價息罕有劃一至4.5厘。然而，市傳渣打向特選客推3個月「枱底價」4.8厘，半年4.9厘的創新高息率、以及1年4.6厘。但由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。

比拼４大行（以公開牌價息率比較）

7天： 恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘

恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘 3個月： 滙豐、中銀、恒生及渣打4.5厘

滙豐、中銀、恒生及渣打4.5厘 半年期： 中銀、滙豐、恒生及渣打4.5厘

中銀、滙豐、恒生及渣打4.5厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

平安壹賬通搶長錢 勁加1年期0.8厘至4.5厘晉級榜首

單以虛擬銀行相較量，本周僅平安壹賬通(PAOB)出手，勁加1年期0.8厘至4.5厘，跟富融拍住上而居首。

比拼虛銀長短息王：

1個月： 眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘

眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘 3個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 4個月： PAOB4.5厘

PAOB4.5厘 半年期： 富融4.6厘

富融4.6厘 9個月： 匯立4.2厘

匯立4.2厘 1年期： PAOB及富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、livi bank3.4厘、天星3.1厘、以及眾安3.01厘。

PAOB及富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、livi bank3.4厘、天星3.1厘、以及眾安3.01厘。 18個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 兩年：匯立4.6厘

天星新舊客開儲蓄戶有大抽獎 贏5000元旅遊禮券

那邊廂，天星(AirStar Bank)另闢戰綫，推秋季「賞」儲蓄大抽獎，共送2003份獎品，由即日至10月底新舊客成功開戶並於活動頁面完成登記，有機贏大獎5,000元旅遊禮券、2,000元海港城禮品卡、1,200元半島酒店雙人晚餐套餐、以及1厘1個月港元定期存款升息券等。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

