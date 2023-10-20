  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】港元3個月定存5.05厘再爆破頂息 穩袋逾1.2萬元利息

Hot Talk 17:52 2023/10/20

分享：

分享：

3個月港元定存再爆破頂息

自從上周滙豐（HSBC）帶頭加港元定期存款息後，本周有10間銀行鬥加不同存期的定存息，跟上周相同，包括恒生（00011）及渣打香港（02888）追貼滙豐及中銀香港（02388）加3個月年息至4.5厘、創興重推5厘息；南商更推5.05厘破頂息等。

專家指下周長假後復市，料港銀陸續再加定存息，皆因10月已進入下半場，同業須為月結及年結預留頭寸，主攻3個月期的跨年錢。

本周有變化的定存息*

銀行定期存款利率(厘)
3個月半年1年
花旗網上或手機銀行
4.39
(+0.05)		  
大新4.5
(-0.1)		  
渣打4.5
(+0.4)		  
恒生4.5
(+0.2)		  
集友 4.5
(+0.1)		 
PAOB  4.5
(+0.8)
華僑銀行 4.65
(+0.37)		 
星展 4.7
(+0.05)		 
建行亞洲4.75
(-0.1)		  
信銀國際4.8
(+0.1)		  
交銀香港4.8
(+0.05)		  
大眾銀行 4.8
(+0.2)		 
創興5
(+0.3)		  
南商5.05
(+0.45)		  
註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
 

南商勁加3個月至5.05厘破頂息 半年期最高4.8厘爆三冠王

全周共有14間銀行調整定存息，當中10加兩減(大新減短存、建行亞洲一周3連減)；另有兩行加減不一(華僑銀行短減長加，花旗減完又加手機或網上銀行息率)。

本周以3個月期的排行榜驟變，因臨近月結創興勇於搶存，9月28日已勁升此存期0.6厘至4.7厘；如今再提高0.3厘，更突破5厘新關，追貼花旗。可是，仍不敵南商，後者剛大幅上調0.45厘至5.05厘破頂息，取代雄霸多時的花旗而居首。

如以南商的門檻為100萬元新錢，在動盪市全期輕鬆賺取12,625元利息。

反觀6個月期，華僑銀行把半年期綠債退款優惠4.8厘下架；相反南商及大眾銀行提高此存期至4.8厘，與富邦相同而爆三冠王。

  • 高息榜：
  • 7天最高息：恒生10.9厘
  • 1個月：眾安及滙豐10厘
    眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底
    滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
  • 3個月：南商5.05厘
  • 半年：南商、大眾銀行及富邦4.8厘
  • 1年：富邦4.8厘
  • 18個月：匯立4.5厘
  • 兩年：匯立4.6厘

花旗料本港第4季經濟顯著復甦  GDP升6.1%

另長假當前，1個月拆息轉升，突破4.9厘；隔夜息抽升1厘至4.48厘。吸存戰的後市視乎本港的經濟復甦狀況，若經濟好轉貸款漸恢復，高息吸存有較好出路。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第3季GDP預測料升 5.4%，第4季顯著復甦料升6.1%；至於今年全年預測料4%，明年放緩至料只升3.5%。

恒生渣打緊跟滙豐中銀加3個月至4.5厘 4大行罕有3個月及半年期齊為4.5厘

檢視大行的高息榜，恒生及渣打緊跟滙豐及中銀加3個月0.2厘至4.5厘，半年期4大行的公開牌價息罕有劃一至4.5厘。然而，市傳渣打向特選客推3個月「枱底價」4.8厘，半年4.9厘的創新高息率、以及1年4.6厘。但由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。

  • 比拼４大行（以公開牌價息率比較）
  • 7天：恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘
  • 3個月：滙豐、中銀、恒生及渣打4.5厘
  • 半年期：中銀、滙豐、恒生及渣打4.5厘
  • 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

平安壹賬通搶長錢 勁加1年期0.8厘至4.5厘晉級榜首

單以虛擬銀行相較量，本周僅平安壹賬通(PAOB)出手，勁加1年期0.8厘至4.5厘，跟富融拍住上而居首。

  • 比拼虛銀長短息王：
  • 1個月：眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘
  • 3個月：匯立4.5厘
  • 4個月：PAOB4.5厘
  • 半年期：富融4.6厘
  • 9個月：匯立4.2厘
  • 1年期：PAOB及富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、livi bank3.4厘、天星3.1厘、以及眾安3.01厘。
  • 18個月：匯立4.5厘
  • 兩年：匯立4.6厘

天星新舊客開儲蓄戶有大抽獎  贏5000元旅遊禮券

那邊廂，天星(AirStar Bank)另闢戰綫，推秋季「賞」儲蓄大抽獎，共送2003份獎品，由即日至10月底新舊客成功開戶並於活動頁面完成登記，有機贏大獎5,000元旅遊禮券、2,000元海港城禮品卡、1,200元半島酒店雙人晚餐套餐、以及1厘1個月港元定期存款升息券等。

更多【高息定存】文章

相關文章：【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 港銀未停加息搶客戰

【人幣定存】人幣定存息最高13.88厘 港銀罕有爆加息搶客戰

【港元定存】4大行3個月及半年港元定存息 罕有齊報4.5厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

 

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君
 

 

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
信銀國際 天星銀行 富融銀行 滙立銀行 南洋商業銀行 創興銀行（01111） 集友銀行 大新銀行集團（02356） 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【保健食品股】碧生源發盈警料全年最多蝕2.78億人幣　收入跌至少3成

下一篇文章

【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517今日起招股　一手入場費約2416元　孖展認購未足額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款