【大行點睇】大摩：近期股價調整後短期估值更吸引 料騰訊股價60日內上升

摩根士丹利表示，預料騰訊（00700）股價在未來60日內將會上升，發生概率逾80%，因近期該股股價調整後，令其短期估值更引人注目，現價僅相當預測明年市盈率12倍，接近歷史水平低位。該行予其目標價為450元，並維持「增持」評級。



【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

該行又認為，南非傳媒集團Naspers旗下荷蘭上市子公司Prosus或於今年內完成拋售騰訊的工作，料公司今年第三季具韌性的表現、回購股份擴大，以及增強股東回報的潛力均是近期騰訊股價的催化劑。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】青姐話：國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤