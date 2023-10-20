  • 25°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 21:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大摩：近期股價調整後短期估值更吸引 料騰訊股價60日內上升

股樓投資 20:58 2023/10/20

分享：

分享：

摩根士丹利表示，預料騰訊（00700）股價在未來60日內將會上升，發生概率逾80%，因近期該股股價調整後，令其短期估值更引人注目，現價僅相當預測明年市盈率12倍，接近歷史水平低位。該行予其目標價為450元，並維持「增持」評級。
 

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

專題影片
【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

 

該行又認為，南非傳媒集團Naspers旗下荷蘭上市子公司Prosus或於今年內完成拋售騰訊的工作，料公司今年第三季具韌性的表現、回購股份擴大，以及增強股東回報的潛力均是近期騰訊股價的催化劑。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

 

【同場加映】青姐話：國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

青姐話
【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
增持 騰訊控股（00700） 騰訊 大行報告 目標價 港股 中國

下一篇文章

【業績速報】中移動第三季純利增3.8% 5G套餐用戶增3.9%至7.5億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款