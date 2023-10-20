【大行報告】野村：或受惠人工智能伺服器商業機會 聯想集團評級升至「買入」

野村表示，當市場消化對美國更新出口管制帶來負面影響後，聯想集團（00992）股票的風險回報或變得更具吸引力。該行將其目標價由9.4元上調至10元，評級亦由「中性」升至「買入」。







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該行透露，自5月以來對聯想集團一直保持保守態度，主要是個人電腦需求放緩令其盈利動力減弱，令電腦及伺服器業務盈利能力均受壓。

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不過，該行相信截至9月底止第二財季，或是聯想集團現財年裡最後一次需要下調2024財年業務指引，因公司或會受惠人工智能伺服器帶來更多商業機會。

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記者：鄭昊彤