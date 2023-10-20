【券商點睇】車險龍頭擁有規模優勢 中國財險承保利潤可望穩定增長

第一上海表示，車險具備消費品剛需屬性，中國財險（02328）作為車險龍頭擁有規模優勢，在32.4%的車險市場份額下，佔據市場接近60%的行業利潤，且成本控制能力領先行業，承保利潤未來可望維持穩定增長，並首予其「買入」評級，目標價13.3元。



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該行表示，隨著電動化和智慧化變革加速，新能源車險將是對車險產品結構的優化，由於新能源車保費相較傳統燃油車更高，將成為推動各家車險保費增長的重要因素。公司精細化管理能力以及品牌優勢，將在新能源賽道為公司帶來競爭優勢，截至今年上半年公司新能源車保費收入年增54%，處於行業前列。

隨著新能源車保費佔比的不斷提高，以及中國汽車保有量的穩定提高，該行認為未來公司車險保費有望保持高個位數增長，新能源車險綜合成本率有望控制在100%以下。

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此外，該行認為相較海外財險企業，中國險企跨區域營運特性突出，產業集中度更高，而且目前估值相較美國前進保險等公司估值仍舊偏低。

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記者：鄭昊彤