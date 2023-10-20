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歐盟調查Adobe想收購Figma一事 微軟暴雪事件重現

環球政經 08:33 2023/10/20

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歐盟委員會周五（20日）提交的一份文件顯示，歐盟反壟斷監管機構已恢復對Photoshop製造商Adobe（ADBE）斥資200億美元競購雲端運算設計師平台 Figma一事的調查，並為其做出決定設定了2月5日的最後期限。

 

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歐盟監管機構在等待兩家公司提供所需資訊的同時，於上月停止了調查。

歐盟委員會表示，這項交易可能會消除 Adob​​e 的一個重要競爭對手，並使其限制全球互動式產品設計工具市場的競爭。

Adobe 很可能需要提供補救措施來解決這些問題，然後才能獲得監管部門對該交易的批准。

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責任編輯：張瑋婷

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