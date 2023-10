【前稱Twitter】馬斯克：X訂閱方案分兩種　無廣告選項收費更高

X(前稱:Twitter)的訂閱方案即將面世,馬斯克(Elon Musk)最新在X透露,指X的訂閱方案分為兩種:一款是價錢較低,功能雖然齊全,但會加插廣告在内;另一款是價錢較高,但用戶可體驗無廣告使用X。不過,馬斯克沒有提供計劃細節。

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.