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【前稱Twitter】馬斯克：X訂閱方案分兩種　無廣告選項收費更高

Hot Talk 17:09 2023/10/20

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【前稱Twitter】馬斯克：X訂閱方案分兩種　無廣告選項收費更高

X（前稱：Twitter）的訂閱方案即將面世，馬斯克（Elon Musk）最新在X透露，指X的訂閱方案分為兩種：一款是價錢較低，功能雖然齊全，但會加插廣告在内；另一款是價錢較高，但用戶可體驗無廣告使用X。不過，馬斯克沒有提供計劃細節。

值得留意的是，X早前稱，將推出每年1美元的基本訂閱測試計劃「Not A Bot」，以打擊垃圾用戶氾濫問題。未支付費用的新用戶將只能閱讀貼文、觀看影片和關注帳戶，但未能發布貼文、點讚、轉發或使用書籤等功能。

X強調，新訂閱測試並非增加利潤，引入新訂閱模式目的是打擊機器人和發送垃圾郵件。

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編輯：伍鍵文

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