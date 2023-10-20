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「減辣」憧憬未能止跌　CCL今年升幅全部蒸發　倒跌1.01%

股樓投資 17:12 2023/10/20

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報155.18點，按周跌1.17%，是反映9月27日財政司司長放風樓市或有望減辣及中秋節長假期當周的市況。本周CCL已蒸發今年全部升幅，2023年暫跌1.01%，指數比4月168.40點高位累跌7.85%。CCL《施政報告》前，市場憧憬減辣，有買家提早入市搶低價筍盤，二手成交略為增加，惟整體樓價持續向下。現時CCL距離第四季目標148點，只差7.18點或4.63%。下周三(25日)施政報告，對香港樓價的影響將會在11月中旬公佈的CCL才開始陸續反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.72點，按周跌1.36%。CCL(中小型單位)報153.60點，按周跌1.27%。CCL(大型單位)報162.98點，按周跌0.74%，連跌6周共3.17%。CCL Mass及CCL(中小型單位)較去年12月自己低位跌0.71%及0.49%，重返2017年4月初及4月中時水平。CCL(大型單位)則較今年初自己低位跌1.00%，重返2017年12月中時水平。

四區方面，九龍CCL_Mass報147.99點，按周跌1.95%。新界東CCL_Mass報167.29點，按周跌1.09%。新界西CCL_Mass報142.69點，按周跌2.37%。九龍、新界東及新界西樓價齊單周跌逾1%，分別較去年底至今年初自己低位跌0.29%、0.33%及1.57%，重返2017年3月中、8月中及5月底時水平。港島CCL_Mass報157.97點，按周微升0.19%，連跌4周後回穩，指數仍為41周次低，重返今年1月初時水平。

2023年計，港島是唯一仍有升幅的指數，升1.33%。其他七個指數已蒸發今年升幅，CCL跌1.01%，CCL Mass跌1.02%，CCL(中小型單位)跌0.74%，CCL(大型單位)跌2.21%，九龍跌1.85%，新界東跌1.60%，新界西跌1.88%。

 

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撰文 : 蔡子俊

樓價 CCL 中原地產

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