印度石油有五分之二來自俄羅斯 平均每天進口176萬桶

據產業數據顯示，在2023/24財年上半年俄羅斯石油在印度總進口量中所佔份額上升至約五分之二，鞏固了俄羅斯作為第一大供應國的地位。



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印度是世界第三大石油進口國和消費國，在俄羅斯入侵烏克蘭後西方國家停止從莫斯科購買石油後，印度已成為俄羅斯海運石油折扣後的最大買家。在沙烏地阿拉伯決定將自願減產延長到今年年底之後，中東的石油供應也可能進一步收緊，這促使印度考慮其他選擇。

業內人士提供的油輪數據顯示，4月至9月，即2023/2024財年上半年，印度平均每天進口176萬桶俄羅斯石油，是去年同期約78萬桶的兩倍多。

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數據顯示，上個月，印度從俄羅斯的進口量從7月和8月的下滑恢復到154萬桶/日，比8月增長11.8%，比去年同期增長71.7%。俄羅斯是 4 月至 9 月印度最大的石油供應國，其次是伊拉克和沙烏地阿拉伯。4月至9月期間，印度從伊拉克和沙烏地阿拉伯的進口量分別下降了12%和約23%，降至92.8萬桶/日和60.75萬桶/日。

同期，從中東地區的進口量下降了約28%，降至197萬桶/日，使該地區在印度石油進口總量中所佔的份額從去年同期的60%降至44 %。

數據顯示，來自獨立國家聯合體（CIS）（包括亞塞拜然、哈薩克和俄羅斯）的石油份額幾乎翻了一番，達到43%，這主要是由於從莫斯科的採購量增加。

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責任編輯：張瑋婷