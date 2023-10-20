英工黨全取下議院補選兩席 原為保守黨票倉

英國周四（19日）舉行下議院兩席補選，牽涉選區原為執政保守黨票倉。但在野工黨意外全取兩席，黨魁施紀賢（Keir Starmer）揚言要重新繪畫政治版圖。

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前文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）及保守黨副黨鞭平徹（Chris Pincher）請辭後，來自中貝德福德郡（Mid Bedfordshire）及塔姆沃思（Tamworth）的兩個議席懸空。

保守黨自1931年以來佔據中貝德福德郡議席，不過工黨候選人斯特拉森（Alistair Strathern）今次以1,192票的優勢，擊敗保守黨候選人Festus Akinbusoye。

由於杜慧詩2019年以24,664票的優勢於中貝德福德郡大勝，工黨今次翻盤，可謂自1945年以來於補選推翻的最大票數差距。

至於在塔姆沃思選區，更有23.9%選票由保守黨流向工黨。

施紀賢指工黨正重新繪製政治版圖。他向選民承諾，工黨目前有信心前往全國各地競爭，要於以往從未贏過的選區贏取議席。

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保守黨主席漢茲（Greg Hands）形容選舉結果令人失望，他將保守黨今次失利的最大原因，歸咎於該黨選民留在家中並未投票。

漢茲承認部分保守黨選民不滿意現屆政府，該黨需著力取得政績以挽回選民。

英國選舉專家柯蒂斯（John Curtice）表示，保守黨連失兩席對該黨而言為極壞消息。他估計除非保守黨能大幅逆轉劣勢，否則明年大選恐失勢，選票料流向工黨或英國改革黨」（Reform UK）。

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責任編輯：鄭錦玲