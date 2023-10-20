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【FPS】轉數快累計突破1300萬個戶口 FPS 5周年搞大抽獎最多勁賞5萬元

Hot Talk 16:59 2023/10/20

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轉數快按月上客量驟增逾20萬個

跨銀行轉帳系統轉數快（FPS）帳戶再闖新高，推出短短5年已突破1,300萬個登記戶口。

據香港銀行同業結算公司的統計，截至今年9月底止轉數快共錄得逾1,301.58萬個帳戶登記，跟去年底的1,147.66萬個戶口相比，今年首3季累計增加逾153.92萬個登記；如以幅度計，驟升逾13%。

此外，若以單月比較，相比8月份的1,280.72萬個戶口，9月新戶口按月增加20.86萬個新戶。

最快今年底使用轉數快在泰國購物  FPS 5周年抽獎 料刺激上客

展望第四季，市場憧憬轉數快的新登記再創新紀錄，既因金管局力爭今年底轉數快可在泰國跨境支付使用；再者，FPS剛於9月28日踏入5周年，大小銀行鬥推大抽獎推廣，例如上商、建行亞洲及大眾銀行等，最多獎賞5萬元、甚至是全城熱搶新iPhone15，料刺激FPS更廣泛被使用，惟須注意截止期，包括︰

(1)渣打銀行︰現金獎5萬元（名額1個）

由即日起至10月15日，個人客戶或中小企業客戶成功完成合資格「轉數快」登記、設定或轉帳，可自動參加大抽獎。

合資格任務可獲抽獎機會次數
於SC Mobile手機程式登記「轉數快」10次
設定渣打銀行為「轉數快」預設收款銀行5次
經SC Pay「轉數快」、「掃描支付」及透過商戶應用程式轉賬100元或以上1次、累積最多10次

*個人客戶獎賞︰
現金獎5萬元 ( 1個名額)
現金獎500元(  50個名額)
現金獎50元 (500個名額)
中小企業客戶也有大抽獎，登記「轉數快」識別碼，可獲10次抽獎機會；進行跨行資金轉賬至第3者戶口，可累積最多10次抽獎機會。

*中小企客戶獎賞︰
現金獎2萬元( 1個名額)
現金獎500元 (25個名額)

(2)滙豐(HSBC)︰送最新型號iPhone（名額30個）
抽獎活動分3階段進行，每階段會送出10部最新型號iPhone，每名客戶在整個推廣活動最多有5次抽獎機會。
第1階段：
1. 今年9月11日至10月8日登入HSBC HK App並點擊「立即行動」
2. 以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行

第2及第3階段：10月9日至11月5日 或 11月6日至11月30日
1. 登入HSBC HK App並點擊「立即行動」；以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行（如在第1階段未有完成）
2. 透過HSBC HK App以「轉數快」或 「轉數快」二維碼進行第三方轉帳或付款
此外，於第2及第3 階段，合資格客戶完成獎勵任務──在HSBC HK App 透過「其他環球轉帳」進行環球轉帳至海外戶口，將可分別在該階段獲取額外1次抽獎機會。

(3)東亞銀行(00023)︰現金獎賞1萬元
除了轉數快功能外，使用東亞其他電子理財功能也可參與抽獎，登入BEA APP即有1次抽獎機會，以「Pay! (即轉數快)」功能轉帳有1次抽獎機會，透過電子理財繳交電子帳單、兌換外幣又或開立定期存款，更分別有5次抽獎機會。每階段抽獎機會上限為15次。
每階段合共4萬元現金獎賞，頭獎1萬元(1個名額)、二獎1000元(共10名)，三獎100元(共200名額)。

(4)星展銀行：最高獲1,230元現金獎賞
為慶祝轉數快及電子印花推出5周年，最高賞1230元現金獎賞，且準備一系列慶祝活動以答謝客戶的支持。所有星展客戶可獲免費電子印花一個（價值10元），完成合資格交易，更可參加升級獎賞獲400元現金獎賞。此外，使用轉數快轉帳至星展帳戶，可獲高達100元現金獎賞。

再者，綁定星展帳戶至WeChat Pay HK帳戶消費，可獲高達230元獎賞。最後，透過星展iBanking網上理財，或 DBS digibank HK app登記，並繳交政府帳單（包括稅單、地租及運輸署帳單）﹐可享高達500元現金獎賞。

不過，中銀香港(02388)FPS的大抽獎剛結束。

相關文章：【iPhone抽獎】滙豐推轉數快5周年大抽獎　送出30部最新iPhone、要如何參與？

相關文章：【轉數快FPS】星展推轉數快5周年慶祝活動　賺取電子印花及獎賞

 

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君
 


 

 

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