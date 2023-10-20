▲ 【香港通脹】香港9月CPI升至2%、高於預期 與10號風、極端黑雨有關？

政府統計處公布，香港今年9月消費物價指數（CPI）按年上升2.0%，高於市場預期的1.8%，而8月CPI按年上升1.8%。港府表示，按年升幅擴大主要是由於食品價格上升所致，尤其是9月的新鮮蔬菜價格受颱風及極端天氣的影響而出現顯著的升幅。以基本食品分類計，該分部9月物價按年升1.3%，而8月份物價則按年跌0.1%。

若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，香港今年9月基本通脹率按年升幅為1.8%，同樣較8月的1.5%提高。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月底的三個月的平均每月升幅為0.1%，與前月一致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2023年9月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.9%）、衣履（上升6.5%）、外出用膳及外賣（上升4.0%）、電力、燃氣及水（上升2.9%）、雜項服務（上升2.7%）、雜項物品（上升2.5%）、交通（上升2.4%）、基本食品（上升1.3%），以及住屋（上升0.9%）。

另一方面，綜合消費物價指數在二零二三年九月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.8%）。

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編輯：麥德銘