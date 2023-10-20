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【一周科技回顧】以巴戰爭科企應對情況　直擊新加坡國際網絡安全周

科技 18:30 2023/10/20

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論

以巴戰事持續的同時，大量槍殺、綁架影片及圖片湧入TikTok、Facebook等各大社交媒體，驅使歐盟上周起逐一要求社交媒體所屬公司，提交防止不當內容散播的應對措施。對此，TikTo指將增加自動檢核系統審核不當內容，並加緊對直播主的限制。

>>>【以巴戰爭】以色列擬覓SpaceX協助　盼接入Starlink加強通訊

>>>【以巴衝突】Telegram拒刪以巴衝突敏感內容　哈瑪斯頻道粉絲數量激增

2/ 【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

網絡空間逐漸成為地緣政治衝突新戰場，近日以巴戰爭延燒網絡，在以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）交戰之際，亦有黑客組織表示向以色列發動網絡攻擊。對於打擊網絡犯罪而言，新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢日前在新加坡國際網絡安全周（SICW 2023）直言，目前地緣政治局勢緊張，國與國之間缺乏信任，將導致執行相關行動時變得更困難。

>>>【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序

3/ 【剷除黑客】俄羅斯黑客組織Trigona　據稱被烏克蘭網絡聯盟攻破消滅

較早前入侵數碼港系統並盜取資料的俄羅斯黑客組織Trigona，在過去一年動作頻頻，令全球各地氣得牙癢癢。而終在近日，烏克蘭有組織決定出手，將Trigona消滅。

>>>【網絡安全】IT管理員防護意識低？　報告：全球2%管理員直接採用「admin」作密碼

4/【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電

蘋果（Apple）宣佈推出全新 Apple Pencil，為 iPad 用戶提供更多選擇。最為矚目的是售價較Apple Pencil的第一及二代低，只需619元。

>>>【Apple地圖】香港地圖更新　新增3D 地標及「環視四周」和「⾃然語⾔指引」

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