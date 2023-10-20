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【數碼港元】金管局與5間本地大學簽諒解備忘錄　促進央行數碼貨幣研究合作

Hot Talk 16:21 2023/10/20

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金管局今日（20日）成立央行數碼貨幣（CBDC）專家小組（專家小組），並與中文大學、城市大學、理工大學、科技大學和香港大學等5間本地大學簽署諒解備忘錄。專家小組匯聚了與金管局CBDC研究工作相關的多個領域的專家，涵蓋商科、電腦科學、經濟學、金融學和法學等。5間大學的學者將參與專家小組的研究工作。金管局表示，希望通過成立專家小組，促進與學術界在CBDC研究方面的合作和知識交流。

根據諒解備忘錄，專家小組會協助金管局研究CBDC相關的主要政策和技術事項，亦會就CBDC及金融科技相關議題為金管局提供意見和培訓，並舉辦研討會。金管局未來會考慮邀請海外大學學者參與專家小組。

金管局指，專家小組已開始撰寫兩篇研究論文。第一篇論文與CBDC的私隱事宜有關，並比較不同類型「私隱提升技術」的功效。第二篇論文將探討CBDC的互通性，並檢視區塊鏈技術和相關標準如何促進不同CBDC方案的兼容性。

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編輯：胡學能

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