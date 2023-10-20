沙田河畔花園一房360萬沽　時光倒流至約2016年水平

樓價持續調整，入市氣氛觀望，蝕讓及「時光倒流價」成交頻現。其中沙田河畔花園有中層一房單位以360萬元易手，造價時光倒流至約2016年水平。

中原地產曾展鵬說，沙田河畔花園B座中層08室，實用面積242平方呎，一房間隔，4月放盤時叫價約450萬元，日前議價後以360萬元易手，累減90萬元，實用呎價約14,876元，造價時光倒流至約2016年水平。

據了解，原業主於2010年以163.8萬元入市上址，持貨13年，現賬面賺約196.2萬元離場，物業期內升值約1.2倍。

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