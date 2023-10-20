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美國經濟雖表現強勁 鮑威爾：聯儲局會密切留意債息發展 將審慎行事

環球政經 12:33 2023/10/20

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盡管美國市場利率已上升，或使美國聯儲局加息的必要性降低，但主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（19日）認為美國經濟的強勁和勞動力市場的持續緊縮可能需要更加苛刻的借貸條件來控制通脹。

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鮑威爾在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表講話，指美國通脹仍然過高，過去數月良好的通脹數據，只是加強抗通脹信心的開始，抑制通脹的道路或崎嶇不平，並需要一些時間等待加息效果浮現，未來考慮利率走向時將會審慎行事，並指長債孳息上升令金融狀況收緊，可能一定程度上意味進一步加息的必要性減少，聯儲局會密切留意債息的發展。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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鮑威爾說: 「現時的政策太緊嗎？我可以說『不是』」，更高的利率對每一個人來都是困難。」

鮑威爾講話時，投資者進一步傾向於押注聯儲局已經結束加息周期，未來兩次會議將不會加息。截至周五，據芝商所FedWatch工具顯示，市場料 11月不加息的可能性幾乎達到98%，12月的可能性為67.4%。

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責任編輯：張瑋婷

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