【香港經濟】香港業務展望：17%受訪者料第四季業務狀況較上季佳　高於第三季

政府統計處今（20）日發表2023年第四季業務展望按季統計調查的結果。顯示有17%受訪者預期今年第四季的業務狀況較上一季為佳，較第三季的相應比例（16%）略高；9%預期今年第四季的業務狀況較上一季差，較第三季的相10%低。

這次統計調查的訪問，由9月2日10月10日期間進行。若按行業分析，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體預期，第四季的業務狀況較第三季為佳或大致維持不變。尤其在住宿及膳食服務業和零售業中，較多受訪者預期第四季業務狀況較第三季為佳。



就業繼續平穩至向好

受訪者整體預期，第四季的就業人數較第三季上升或大致維持不變。在住宿及膳食服務業、地產業、零售業、製造業和金融及保險業中，有較多的受訪者預期第四季其就業人數較第三季高。

政府發言人表示，大型企業的營商氣氛較3個月前輕微改善，而招聘意欲保持正面。展望未來，發言人指出，與消費和旅遊相關的活動繼續增長，以及政府鞏固復蘇動力的措施，應為營商氣氛帶來一些支持，但外圍環境困難和金融狀況偏緊，會繼續影響營商氣氛。

編輯：梁巧恩



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