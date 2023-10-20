【香港通脹】香港9月消費物價指數按年升2%高於8月的1.8%　　食品價格上升帶動通脹

政府統計處（統計處）今（20)日公布9月份的消費物價指數(CPI)。根據綜合消費物價指數，9月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.0%，較8月份的相應升幅的1.8%為高。



打風影響菜價推高通脹

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在九月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，亦較八月份（1.5%）為高。按年升幅擴大主要是由於食品價格上升所致，尤其是九月份的新鮮蔬菜價格受颱風及極端天氣的影響而出現顯著的升幅。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在年9月份的按年升幅分別為2.1%、2.0%及2.1%，也較8月份高。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別，以煙酒升幅最高，有18.9%，其次為衣履升6.5%、外出用膳及外賣升4.0%。而電力、燃氣及水只上升2.9%。同時，耐用物品則綠得下跌1.8%。

政府：通脹持續溫和 外圍影響減

政府發言人表示，9月份基本消費物價通脹率維持溫和。主要由於月初的極端天氣，基本食品價格按年轉升。外出用膳及外賣價格的升幅加快。衣履和電力價格繼續明顯上升，但後者的增速進一步放緩。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望未來，通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。政府會繼續留意情況。



編輯：梁巧恩



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。