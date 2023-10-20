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【新世界17】新世界出售新創建　兩大獨立投票顧問ISS、Glass Lewis籲股東支持

股市 15:27 2023/10/20

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【新世界17】新世界出售新創建　兩大獨立投票顧問ISS、Glass Lewis籲股東支持

新世界發展 （00017） 鄭裕彤家族控制的周大福企業，提出全購新創建 （00659） ，股份收集對象包括新世界發展 （00017） ，新世界發展將於11月2日舉行特別股東大會表決。兩大獨立投票顧問機構ISS、Glass Lewis 最新發表報告，籲新世界股東支持方案。

周大福企業擬以每股9.15元全購新創建，ISS指出，建議可為新世界提供額外財政資源，強化公司財務狀況，容許公司捕捉發展機會以符合長遠戰略計劃，特別是專注於主業發展，而且收購價較新創建近期股價溢價22%至34%，認為出價合理，而且估值與其他可比較同業接近。

Glass Lewis則簡單指出，交易中，股東沒有重大需要關注事項。

新世界今日股價升1.7%，暫報14.78元；新創建則升0.1%，報9.26元。

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【大行報告】新世界大削末期息80%減支出惟市場未受落、股價創20年低　券商紛削其評級及目標價

編輯：麥德銘

大行報告 新創建集團（00659） 港股 新世界發展（00017）
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