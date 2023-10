【管理心得】Lenovo日本大和實驗室所長　堅拒由上而下管理　籲團隊發聲集思廣益

▲ 本報記者較早前也獲得參觀Lenovo大和實驗室機會,為各位讀者一探究竟。

談到手提電腦,相信普羅大眾對Lenovo(聯想)旗下的ThinkPad絕不陌生。不過,能夠打響名堂並非偶然,ThinkPad設計聖殿日本大和實驗室(Yamato Lab)負責人接受本報訪問時坦言,他們也曾面對多次失敗。作為領導者,就堅守不放棄、抱持遇到錯誤就勇於面對的開放心態,予團隊發聲機會提出意見,從而引領他們作出改進,方讓產品取得成功。

多款經典ThinkPad機型,包括ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 Yoga等,由資料蒐集、設計、研發、到測試和驗證,均是在這個位於日本橫濱市的Lenovo大和實驗室基地內進行。本報記者較早前也獲得參觀機會,為各位讀者一探究竟。

多年來,大和實驗室共設有4大實驗室,分別為:耐久設計實驗室(Durability Design Lab)、堅固與耐久性設計實驗室(Robustness and Durability Design Lab)、電波與可靠性設計實驗室(EMC and Reliability Design Lab)、無綫與音響設計實驗室(Wireless and Acoustic Design Lab),主要進行ThinkPad系列的品質與耐用度等,超過200多項相關測試。

惟在疫情期間,視像會議的需求大幅增加,消費者更講求視像和語音的質素。大和實驗室所長塚本泰通(Yasumichi Tsukamoto)透露,在工程師團隊提議下,特意增設一個專門研究視像鏡頭部門和小基地,予工程師不斷Trial and Error,來提升產品的質量。

負責相關技術的部門主管兼工程師Koji Kawakita接受本報訪問時笑言,雖然該房間「的骰」,但他和其團隊仍樂於在此小天地度過時光。「沒有人強迫我做,只是我很想去做,很想將產品變得更適合每個人,這樣我就心滿意足了。」他補充,並不視此為工作,反而更像一個興趣。

塚本泰通表示,實驗室每位工程師都充滿熱情,他也對此表示感激,

他們總是不計較付出,因為他們都知道,消費者的笑容,就是最好的收穫。

深信團結就是力量 拼湊更強大產品

此外,塚本泰通也分享其管理想法。他提到,每一款產品的誕生,看似相當簡單,但事實上背後的開發和工程團隊所付出的心血和時間,遠遠超乎外界想像。

▲ 大和實驗室所長塚本泰通深信,團結就是力量,總是呼籲無論任何階級的工程師,都應提出意見。(曾曉汶攝)

他坦言,要在多方面取得平衡,對於團隊而言是極大的挑戰,「要讓產品不斷創新、功能符合大眾需求的同時,又要確保其耐用度,還有金錢成本等的考量,確實讓所有人費盡腦筋。」而這群默默在背後努力的幕後功臣,絕對功不可沒。

他提到,工程師們的腦袋總是充斥着各種創新的想法。所以作為領導者,堅持要抱持着開放態度,並深信團結就是力量,總是呼籲無論任何階級的工程師都應提出意見,

我向來都拒絕由上而下的管理法,因為我相信將大家的腦袋拼湊在一起,才能研發出更強大的產品。

塚本泰通舉例,約7年前PC電腦市場開始萎縮,當時他就與各部門的工程師坐在大和實驗室的會議室集思廣益,探討可如何作出突破,「團隊認為PC電腦太大,若變得輕便、能夠擴充其使用性,或會能為消費者帶來驚喜。」

其中一名工程師提議,可嘗試將電腦屏幕對折出多種形態,並因此造就了ThinkPad X1 Fold的誕生,「初時外界都無法相信摺疊屏產品,但現時看市場反應,就可以知道我們當時的決定沒有做錯。」

難以作精準「完美選擇」 遇錯勇於面對

不過,塚本泰通坦承,並非每個決定都是精準的「完美選擇」。技術和設計過於新穎,大眾的接受程度和反應也未必如想像般。他提及,如在2014年推出的X1 Carbon系列,他們就嘗試加入Adaptive Keyboard,怎料市場反應不太良好。他笑言:「遇上失敗就承認吧。」他又強調,失敗並不代表一切,遇到錯誤就勇於面對和學習,只要懂得解決問題就可。因此及後推出新一代產品時,就順應民意,用回傳統實體Function Key。

他笑言,雖然自己有「強心臟」,但總不能每次都如此大膽,將新技術和設計直接放上枱面測試市場反應。但與此同時,又不能忽略工程師團隊提出的創新想法。工程師出身的塚本泰通解釋,對於工程師而言,能將想法實現,滿足感大於一切,所以現時作為所長,有責任要提供支援,可讓他們自由發揮小宇宙。

所以現時他每年都會設立一至兩個「特別項目」(Special Project),讓工程師將所有新想法、以及想試的新技術,都放置於一部雛型電腦中,進行各種內部測試,各團隊試用後再互相回饋意見。

至少要讓他們知道,他們想做的,我們都會盡力支持和協助。

記者:曾曉汶 日本直擊報道

