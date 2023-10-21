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【管理心得】Lenovo日本大和實驗室所長　堅拒由上而下管理　籲團隊發聲集思廣益

10:00 2023/10/21

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本報記者較早前也獲得參觀Lenovo大和實驗室機會，為各位讀者一探究竟。

談到手提電腦，相信普羅大眾對Lenovo（聯想）旗下的ThinkPad絕不陌生。不過，能夠打響名堂並非偶然，ThinkPad設計聖殿日本大和實驗室（Yamato Lab）負責人接受本報訪問時坦言，他們也曾面對多次失敗。作為領導者，就堅守不放棄、抱持遇到錯誤就勇於面對的開放心態，予團隊發聲機會提出意見，從而引領他們作出改進，方讓產品取得成功。

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多款經典ThinkPad機型，包括ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 Yoga等，由資料蒐集、設計、研發、到測試和驗證，均是在這個位於日本橫濱市的Lenovo大和實驗室基地內進行。本報記者較早前也獲得參觀機會，為各位讀者一探究竟。

多年來，大和實驗室共設有4大實驗室，分別為：耐久設計實驗室（Durability Design Lab）、堅固與耐久性設計實驗室（Robustness and Durability Design Lab）、電波與可靠性設計實驗室（EMC and Reliability Design Lab）、無綫與音響設計實驗室（Wireless and Acoustic Design Lab），主要進行ThinkPad系列的品質與耐用度等，超過200多項相關測試。

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惟在疫情期間，視像會議的需求大幅增加，消費者更講求視像和語音的質素。大和實驗室所長塚本泰通（Yasumichi Tsukamoto）透露，在工程師團隊提議下，特意增設一個專門研究視像鏡頭部門和小基地，予工程師不斷Trial and Error，來提升產品的質量。

負責相關技術的部門主管兼工程師Koji Kawakita接受本報訪問時笑言，雖然該房間「的骰」，但他和其團隊仍樂於在此小天地度過時光。「沒有人強迫我做，只是我很想去做，很想將產品變得更適合每個人，這樣我就心滿意足了。」他補充，並不視此為工作，反而更像一個興趣。

塚本泰通表示，實驗室每位工程師都充滿熱情，他也對此表示感激，

他們總是不計較付出，因為他們都知道，消費者的笑容，就是最好的收穫。

深信團結就是力量　拼湊更強大產品

此外，塚本泰通也分享其管理想法。他提到，每一款產品的誕生，看似相當簡單，但事實上背後的開發和工程團隊所付出的心血和時間，遠遠超乎外界想像。

大和實驗室所長塚本泰通深信，團結就是力量，總是呼籲無論任何階級的工程師，都應提出意見。（曾曉汶攝）

他坦言，要在多方面取得平衡，對於團隊而言是極大的挑戰，「要讓產品不斷創新、功能符合大眾需求的同時，又要確保其耐用度，還有金錢成本等的考量，確實讓所有人費盡腦筋。」而這群默默在背後努力的幕後功臣，絕對功不可沒。

他提到，工程師們的腦袋總是充斥着各種創新的想法。所以作為領導者，堅持要抱持着開放態度，並深信團結就是力量，總是呼籲無論任何階級的工程師都應提出意見，

我向來都拒絕由上而下的管理法，因為我相信將大家的腦袋拼湊在一起，才能研發出更強大的產品。

塚本泰通舉例，約7年前PC電腦市場開始萎縮，當時他就與各部門的工程師坐在大和實驗室的會議室集思廣益，探討可如何作出突破，「團隊認為PC電腦太大，若變得輕便、能夠擴充其使用性，或會能為消費者帶來驚喜。」

其中一名工程師提議，可嘗試將電腦屏幕對折出多種形態，並因此造就了ThinkPad X1 Fold的誕生，「初時外界都無法相信摺疊屏產品，但現時看市場反應，就可以知道我們當時的決定沒有做錯。」

難以作精準「完美選擇」　遇錯勇於面對

不過，塚本泰通坦承，並非每個決定都是精準的「完美選擇」。技術和設計過於新穎，大眾的接受程度和反應也未必如想像般。他提及，如在2014年推出的X1 Carbon系列，他們就嘗試加入Adaptive Keyboard，怎料市場反應不太良好。他笑言：「遇上失敗就承認吧。」他又強調，失敗並不代表一切，遇到錯誤就勇於面對和學習，只要懂得解決問題就可。因此及後推出新一代產品時，就順應民意，用回傳統實體Function Key。

他笑言，雖然自己有「強心臟」，但總不能每次都如此大膽，將新技術和設計直接放上枱面測試市場反應。但與此同時，又不能忽略工程師團隊提出的創新想法。工程師出身的塚本泰通解釋，對於工程師而言，能將想法實現，滿足感大於一切，所以現時作為所長，有責任要提供支援，可讓他們自由發揮小宇宙。

所以現時他每年都會設立一至兩個「特別項目」（Special Project），讓工程師將所有新想法、以及想試的新技術，都放置於一部雛型電腦中，進行各種內部測試，各團隊試用後再互相回饋意見。

至少要讓他們知道，他們想做的，我們都會盡力支持和協助。

【3D屏幕】Lenovo發布「ThinkVision27」3D屏幕　支援裸眼3D影像顯示  

記者：曾曉汶　日本直擊報道

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